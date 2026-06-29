:newstime Alexander Zverev spricht über Familienpläne Videoclip • 01:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Alexander Zverev ist nach seinem French-Open-Sieg bereit, weitere Meilensteine zu erreichen. Boris Becker traut dem Deutschen viel zu.

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Wimbledon: Stich sieht Zverev neben Sinner als Top-Favorit Michael Stich, ebenfalls ein Ex-Wimbledon-Sieger, sieht Zverev auch reif für einen Coup auf Rasen. "Früher hat er sogar einmal gesagt, Rasen wäre sein bester Belag. Das ist vielleicht doch nicht so. Aber die Unterschiede zwischen den Belägen sind nicht mehr so groß wie früher“, verdeutlichte dieser in einer Medienrunde mit "Amazon Prime" mit dem Verweis, dass die Stars nun auf jedem Untergrund ähnlich agieren. "Das heißt, dass er mit allen mithalten kann. Er muss nur an sich glauben. Und ich glaube, das wird er tun, weil er seinen ersten Grand Slam gewonnen hat", zeigte er sich optimistisch. Stich sieht den gebürtigen Hamburger sogar in einer Favoritenrolle: "Zverev und Jannik Sinner sind für mich die beiden Top-Favoriten", verdeutlichte er. Wimbledon live: Alexander Zverev vs. Alexander Blockx im Free-TV, Livestream und im Ticker

Tennis: Streit um Preisgelder gehen auch in Wimbledon weiter