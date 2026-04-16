WWE: WrestleMania 42 im Livestream - wann und wo können Fans das Mega-Event live sehen?

ran Mehr Sport Liebesaus bei deutschem WWE-Star! Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Am 18. und 19. April findet mit WrestleMania 42 die größte und wichtigste WWE-Veranstaltung des Jahres statt. So könnt ihr das Spektakel im Free-TV und Livestream verfolgen.

Die WWE fährt mal wieder groß auf! Wie schon 2025 findet WrestleMania 42 erneut in Las Vegas, Nevada, statt. In den Nächten vom 18. auf den 19. April und vom 19. auf den 20. April werden die Stars in den Ring steigen. Im Blickpunkt wird dabei vor allem wieder Cody Rhodes stehen, der gegen Randy Orton in einem Titelmatch seinen "Undisputed WWE Championship"-Gürtel verteidigen möchte. Auch CM Punk wird versuchen, seinen "World Heavyweight Championship"-Titel zu verteidigen. Aus deutscher Sicht wird es interessant, wenn der Österreicher Gunther am ersten Abend gegen Seth Rollins antreten wird.

Bald verfügbar Heute, 22:05 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:05 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.04. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.04. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 22.04. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 22.04. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

ran hat alle Infos für das wichtigste Wrestling-Event des Jahres zusammengefasst.

WrestleMania 42: Wann und wo findet das WWE-Event statt? WrestleMania 42 findet am 18. und 19. April statt. Austragungsort ist das Allegiant Stadium in Las Vegas. In beiden Nächten (Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag) geht es um 00:00 Uhr deutscher Zeit los.

WrestleMania 42: Welche Matches wird es geben? Night 1: Six-Man-Tag-Team-Match: The Usos (Jimmy & Jey Uso) & LA Knight vs. The Vision (Logan Paul & Austin Theory) & IShowSpeed

Einzel-Match: Seth Rollins vs. Gunther

Unsanctioned-Match: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

WWE-Women's-Tag-Team-Champion-Titel – Fatal-4-Way-Match: The Irresistible Forces: Nia Jax & Lash Legend (c) vs. The Bella Twins: Nikki & Brie Bella vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria

Women's-World-Champion-Titel: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

Women's-Intercontinental-Champion-Titel: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

WWE-Undisputed-Champion-Titel: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton Night 2: Ladder-Match um den WWE-Intercontinental-Champion-Titel: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh

Einzel-Match: Oba Femi vs. Brock Lesnar

WWE-United-States-Champion-Titel: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams

Einzel-Match: Finn "The Demon" Bálor vs. Dominik Mysterio

WWE-Women's-Champion-Titel: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

World-Heavyweight-Champion-Titel: CM Punk (c) vs. Roman Reigns Disclaimer: Die WWE behält sich vor, Änderungen an der Match-Card vorzunehmen. Es ist somit immer möglich, dass Matches doch am jeweils anderen Tag stattfinden oder noch nicht angekündigte Matches angesetzt werden.

Wo wird WrestleMania 42 im Free-TV zu sehen sein? Die Matches von WrestleMania 42 werden nicht im Free-TV übertragen. Durch die Partnerschaft mit Netflix werden die großen Veranstaltungen der WWE ab April ausschließlich auf der Plattform ausgestrahlt.

- Anzeige -

- Anzeige -