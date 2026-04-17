WrestleMania 42 live
WWE: WrestleMania 42 im Livestream - wann und wo können Fans das Mega-Wrestlingevent live sehen?
Aktualisiert:von ran.de
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Liebesaus bei deutschem WWE-Star!
Videoclip • 01:16 Min
Am 18. und 19. April findet mit WrestleMania 42 die größte und wichtigste WWE-Veranstaltung des Jahres statt. So könnt ihr das Spektakel im Free-TV und Livestream verfolgen.
Die WWE fährt mal wieder groß auf! Wie schon 2025 findet WrestleMania 42 erneut in Las Vegas, Nevada, statt. In den Nächten vom 18. auf den 19. April und vom 19. auf den 20. April werden die Stars in den Ring steigen.
Im Blickpunkt wird dabei vor allem wieder Cody Rhodes stehen, der gegen Randy Orton in einem Titelmatch seinen "Undisputed WWE Championship"-Gürtel verteidigen möchte.
Auch CM Punk wird versuchen, seinen "World Heavyweight Championship"-Titel zu verteidigen. Aus deutscher Sicht wird es interessant, wenn der Österreicher Gunther am ersten Abend gegen Seth Rollins antreten wird.
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Samstag, 18.04. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 MinBald verfügbar
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Mittwoch, 22.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
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Donnerstag, 23.04. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
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ran hat alle Infos für das wichtigste Wrestling-Event des Jahres zusammengefasst.
WrestleMania 42: Wann und wo findet das WWE-Event statt?
WrestleMania 42 findet am 18. und 19. April statt. Austragungsort ist das Allegiant Stadium in Las Vegas. In beiden Nächten (Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag) geht es um 00:00 Uhr deutscher Zeit los.
WrestleMania 42: Welche Matches wird es geben?
Night 1:
Six-Man-Tag-Team-Match: The Usos (Jimmy & Jey Uso) & LA Knight vs. The Vision (Logan Paul & Austin Theory) & IShowSpeed
Einzel-Match: Seth Rollins vs. Gunther
Unsanctioned-Match: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu
WWE-Women's-Tag-Team-Champion-Titel – Fatal-4-Way-Match: The Irresistible Forces: Nia Jax & Lash Legend (c) vs. The Bella Twins: Nikki & Brie Bella vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria
Women's-World-Champion-Titel: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
Women's-Intercontinental-Champion-Titel: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
WWE-Undisputed-Champion-Titel: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton
Night 2:
Ladder-Match um den WWE-Intercontinental-Champion-Titel: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. Rusev vs. JD McDonagh
Einzel-Match: Oba Femi vs. Brock Lesnar
WWE-United-States-Champion-Titel: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams
Einzel-Match: Finn "The Demon" Bálor vs. Dominik Mysterio
WWE-Women's-Champion-Titel: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
World-Heavyweight-Champion-Titel: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
Disclaimer: Die WWE behält sich vor, Änderungen an der Match-Card vorzunehmen. Es ist somit immer möglich, dass Matches doch am jeweils anderen Tag stattfinden oder noch nicht angekündigte Matches angesetzt werden.
Wo wird WrestleMania 42 im Free-TV zu sehen sein?
Die Matches von WrestleMania 42 werden nicht im Free-TV übertragen. Durch die Partnerschaft mit Netflix werden die großen Veranstaltungen der WWE ab April ausschließlich auf der Plattform ausgestrahlt.
WrestleMania 42: Wird es einen Livestream geben?
Wer die Veranstaltung LIVE sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Netflix-Abo. Seit dem 1. April ist die Ära des WWE-Networks zu Ende gegangen und Netflix hat sich die internationalen Rechte für die Wrestling-Shows gesichert.
In den USA wird WrestleMania jeweils mit den beiden ersten Matches des Abends für knapp eine Stunde auf "ESPN" übertragen. Alle weiteren Duelle gibt es dann im "ESPN-Unlimited"-Stream.