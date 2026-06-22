American Football: Deutsches Talent tritt in Fußstapfen von NFL-Star Patrick Mahomes

ran Fußball WM 2026: NFL-Star bringt Messi-Ziege zum Argentinien-Spiel Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Bald wieder ein Werner in der NFL? Das deutsche Academy-Talent Adeola Werner tritt in Patrick Mahomes' Fußstapfen. Der Pass Rusher schafft den Sprung zum College Football.

Das deutsche Football-Talent Adeola Werner wechselt zum College-Team der Texas Tech. Dort studiert er zudem Englisch, Chemie und Wirtschaft. Werner hat somit den Sprung von den Hamburg Blue Devils über die NFL-Academy nach Amerika geschafft. NFL - Stefon Diggs ist Free Agent: "Rückkehr" zu diesem Team? Adeola war online auf die NFL-Akademie aufmerksam geworden und nahm an dem Ausbildungsprogramm teil. "Mit knapp 1,93 m, 111 kg und 2,16 m Spannweite ist er einfach ein Monster!", lobte NFL-Academy-Coach Chase Baker den Deutschen. Auch Star-Quarterback Patrick Mahomes verbrachte seine College-Football-Karriere an der Texas Tech.

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