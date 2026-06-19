NFL: Coole Geste! Eagles-Star besucht Abschlussfeier von Super-Fan

Auf Joyn ansehen NFL: Patrick Mahomes überrascht Kinder bei Werbedreh Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Fan-Treue zahlt sich aus: Ein Star der Philadelphia Eagles hat den Betreiber eines Fan-Accounts bei dessen Abschlussfeier überrascht.

Jalyx Hunt, Linebacker der Philadelphia Eagles, hat mit einer schönen Geste für Aufsehen gesorgt. Der 25-Jährige besuchte die Abschlussfeier eines Schülers, der einen Fan-Account für den Eagles-Star betreibt. Hunt, dessen Username auf Instagram @lock.down_j lautet, veröffentlichte in seiner Story in dem sozialen Medium ein Bild von der Zeugnisvergabe seines Fans, dessen Seite er markierte, und schrieb dazu: "I'm locked" (deutsch: Ich bin voll konzentriert).

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NFL-Fan überwältigt von Hunt-Besuch Der Fan zeigte sich in einem späteren Beitrag überwältigt von der Anwesenheit seines Idols. Ein gemeinsames Foto mit Hunt versah er mit den Worten: "WAS FÜR EIN TAG FÜR DEN KLUB (Fan-Klub, Anm. d. Red.). Danke für alles, Jalyx. Das war etwas besonderes, Bruder." Hunt war 2024 von Philadelphia in der dritten Runde gedraftet worden. Nachdem er in seiner Rookie-Saison noch hauptsächlich als Ergänzungsspieler zum Einsatz gekommen war, konnte sich der Defensiv-Mann in seinem zweiten Jahr zunehmend als wichtige Kraft etablieren.

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Eagles: Hunt mit Durchbruch in zweitem Jahr Der 1,91-Meter-Hüne absolvierte alle 17 Partien von Beginn an, wobei er neunmal als Starter zum Einsatz kam. Dabei sammelte er starke 6,5 Sacks und 52 Tackles, von denen neun gegnerischen Teams einen Verlust der Feldposition einbrachten. Zudem beeindruckte er als Turnover-Maschine. Mit drei Interceptions belegte er einen geteilten vierten Platz unter allen Linebackern in der NFL, vor Top-Stars wie T.J. Watt oder Lavonte David. Einen seiner abgefangenen Pässe konnte er sogar für einen Touchdown zurücktragen. Zudem verursachte er zwei Fumbles.

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