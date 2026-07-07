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NFL: Caleb Williams schenkt Papst Leo XIV ein signiertes Jersey der Chicago Bears
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:08 Min
Papst Leo XIV darf sich über ein signiertes Jersey von Bears-Quarterback Caleb Williams freuen.
Chicago-Bears-Quarterback Caleb Williams hat Papst Leo XIV ein signiertes Jersey geschenkt. Das Trikot wurde dem Papst von Brian Burch, dem US-Botschafter beim Heiligen Stuhl, höchstpersönlich überreicht.
Williams unterschrieb sein Trikot mit den Initialen "AMDG", was für "Ad majorem Dei gloriam" steht. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das in etwa: "Zur größeren Ehre Gottes." Dies ist eine Anspielung auf Williams' Highschool, die Gonzaga College High School in Washington, D. C., die 1821 von Jesuiten gegründet wurde.
Williams repostete ein Foto vom Papst und Burch, die das Jersey in den Händen halten, in den sozialen Medien mit der Caption: "Shoutout DAAAA POPEEEE." Interessant ist dabei, dass es sich um ein Jersey handelt, das die Bears normalerweise nicht tragen. Es ist komplett weiß, während der Name und die Nummer in Orange sind. Gut möglich, dass die Bears es kommende Saison erstmals tragen werden.
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NFL: Papst Leo stammt aus Chicago
Papst Leo XIV ist der erste in den USA geborene Papst und in der Nähe von Chicago aufgewachsen.
Zudem ist er als Sportfan bekannt, der neben dem Trikot von Williams noch weiteren Bears-Merch in seiner Sammlung hat. Direkt nach seiner Wahl zum Papst 2025 bekam er von US-Vize-Präsident JD Vance ein individualisiertes Trikot überreicht, zudem besitzt er auch ein Trikot der Chicago Bulls mit der Nummer 14 und dem Aufdruck "Pope Leo".
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