Papst Leo XIV darf sich über ein signiertes Jersey von Bears-Quarterback Caleb Williams freuen.

Chicago-Bears-Quarterback Caleb Williams hat Papst Leo XIV ein signiertes Jersey geschenkt. Das Trikot wurde dem Papst von Brian Burch, dem US-Botschafter beim Heiligen Stuhl, höchstpersönlich überreicht.

Williams unterschrieb sein Trikot mit den Initialen "AMDG", was für "Ad majorem Dei gloriam" steht. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das in etwa: "Zur größeren Ehre Gottes." Dies ist eine Anspielung auf Williams' Highschool, die Gonzaga College High School in Washington, D. C., die 1821 von Jesuiten gegründet wurde.

Williams repostete ein Foto vom Papst und Burch, die das Jersey in den Händen halten, in den sozialen Medien mit der Caption: "Shoutout DAAAA POPEEEE." Interessant ist dabei, dass es sich um ein Jersey handelt, das die Bears normalerweise nicht tragen. Es ist komplett weiß, während der Name und die Nummer in Orange sind. Gut möglich, dass die Bears es kommende Saison erstmals tragen werden.