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NFL - In laufendem Prozess: Terrion Arnold wird Free Agent und trifft sich mit Teams

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an

Videoclip • 01:08 Min

Der unter Anklage stehende Terrion Arnold ist nun Free Agent und könnte schon bald ein neues Team haben.

Terrion Arnold muss sich derzeit wegen des Vorwurfs eines Raubüberfalls sowie einer Entführung vor Gericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft könnte es bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe kommen.

Trotz des laufenden Gerichtsverfahrens wird der 23-Jährige nun Free Agent.

Laut "ESPN" wird er sich auch bald schon mit interessierten Teams treffen und könnte in Kürze wieder fest unter Vertrag stehen.

Zuletzt hatten bereits Arnolds Anwälte erklärt, dass er schon vor Beginn der Trainingslager einen neuen Verein gefunden haben könnte. Laut eines Statements vor Gericht sollen ihn drei Teams konkret kontaktiert haben.

Da Arnold erst seit zwei Jahren in der Liga ist, gilt er nicht als "vested Veteran" und genießt daher weniger Rechte. So unterlag er bis Montag auch der "Waiver-Regelung", die es Teams ermöglicht hätte, Anspruch auf ihn zu erheben und ihn unter Vertrag zu nehmen.

Da dies jedoch nicht geschehen ist, ist er nur Free Agent und kann bei jedem Team unterschreiben.

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NFL: Terrion Arnold darf sein Anwesen nur eingeschränkt verlassen

Vergangenen Dienstag wurde Arnold auf Kaution (1 Million Dollar) freigelassen, darf sich aber nur in seinem Anwesen in Tallahassee, Florida, aufhalten. Ausnahmen bilden Trainings, Spiele und Reisen mit seinem NFL-Team sowie Termine vor Gericht.

Nachdem Arnold sich selbst gestellt hatte, wurde er zunächst verhaftet und auch von den Detroit Lions entlassen.

2024 wurde er von den Lions in der ersten Runde als 24. Spieler gedraftet und gilt als eines der größten Talente auf seiner Position.

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