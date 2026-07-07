NFL
NFL-Spiele in Europa 2026: Das sind die Ticket-Zeitfenster für München, London, Paris und Madrid
Aktualisiert:von ran
NFL
NFL: So hart trainiert Mike Evans für die neue Saison
Videoclip • 01:04 Min
Auch in der kommenden Saison finden in der NFL wieder einige International Games statt - diesmal sechs davon in Europa. ran zeigt, wann die Karten zum Kauf verfügbar sein werden.
In der kommenden NFL-Saison finden wieder reichlich International Games statt.
Insgesamt sechs Spiele der Regular Season werden auf europäischem Boden ausgetragen.
ran hat alle Informationen zu den Ticket-Fenstern zusammengefasst.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Radsport
Tour de France im Livestream: 4. Etappe
270 MinBald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Radsport
Tour de France im Livestream: 4. Etappe
270 Min
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream
180 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream
180 Min
Ticket-Fenster für London-Spiele
Amex-Presale*: Von Mittwoch, 27. Mai, 10 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 17 Uhr (Britische Sommerzeit)
Hospitality: Ab Freitag, 5. Juni, 12 Uhr (Britische Sommerzeit)
Für Tottenham-Dauerkarteninhaber**: Ab Dienstag, 23. Juni, 12 Uhr (Britische Sommerzeit)
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Dienstag, 7. Juli, 12 Uhr (Britische Sommerzeit)
**vorbehaltlich der Verfügbarkeit
*Inhaber von Saisonkarten für die NFL-Saison 2024 oder 2025 in Tottenham werden separat per E-Mail bezüglich eines Vorverkaufszeitraums benachrichtigt.
Aktuelle NFL-Videos
NFL
NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an
Videoclip • 01:08 Min
NFL
NFL: Taylor Swift und Travis Kelce geben sich das Ja-Wort im MSG
Videoclip • 01:03 Min
NFL
NFL: Kult-Comeback! Running-Back-Ikone sorgt für eiskalten Hype
Videoclip • 02:43 Min
Ticket-Fenster für Paris-Spiel
Amex-Presale*: Von Dienstag, 2. Juni, 10 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 17 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Hospitality: Ab Donnerstag, 18. Juni, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Donnerstag, 16. Juli, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
*vorbehaltlich der Verfügbarkeit
Ticket-Fenster für Madrid-Spiel
Amex-Presale*: Von Freitag, 29. Mai, 10 Uhr, bis Donnerstag, 4. Juni, 17 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Hospitality: Ab Freitag, 5. Juni, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Donnerstag, 9. Juli, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
*vorbehaltlich der Verfügbarkeit
Ticket-Fenster für München-Spiel
Amex-Presale*: Von Donnerstag, 28. Mai, 10 Uhr, bis Mittwoch, 3. Juni, 17 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Hospitality: Ab Donnerstag, 4. Juni, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
Allgemeiner Vorverkauf: Ab Freitag, 10. Juli, 12 Uhr (mitteleuropäische Sommerzeit)
*vorbehaltlich der Verfügbarkeit
Auch interessant: New York Giants - Cam Skattebo will in elitären Klub vorstoßen
Mehr entdecken
NFL
Caleb Williams mit besonderem Geschenk an Papst
NFL
Hochzeit von Kelce: Was verraten die Gäste über seine Zukunft?
NFL
Rogers vertraut mit McCarthy-Spielzügen: "Früher schon gespielt"
NFL
Meilenstein! Indianapolis Colts verpflichten Nadine Nurasyid
NFL
Zoff mit Daniels: Verspielt Aiyuk seinen Wunsch-Trade?
NFL
NFL Munich Game: So kommt man diese Woche an Tickets