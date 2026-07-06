Sehen wir Travis Kelce bald in der Kommentatorenkabine? Die Gäste auf der Hochzeit mit seiner Frau Taylor Swift geben Raum für Spekulationen.

Am 3. Juli 2026 schworen sich Travis Kelce und Taylor Swift im Madison Square Garden die ewige Liebe. Bei der Hochzeit waren viele Gäste vor Ort, die Spekulationen über die Zukunft des 36-Jährigen zulassen.

Sehen wir Travis Kelce bald im Medienbereich?

Denkt Travis Kelce darüber nach, bald im Medienbereich zu arbeiten? Laut Florio geben die genannten Anwesenheiten und Abwesenheiten auf der Feier jeglichen Anlass dazu.

Bereits im vergangenen Jahr gab es viele Gerüchte darüber, dass Kelce an Kirk Herbstreits Platz in der "Thursday Night Football"-Kommentatorenkabine interessiert sei. Auffällig war, dass Herbstreit nicht auf der Gästeliste stand. Jedenfalls wurde er nicht gesichtet. Da Herbstreits Vertrag bis 2026 läuft, könnte Kelce, der durch den "New Heights"-Podcast schon Kontakt zu Amazon hat, als Nachfolger im Gespräch sein.

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Nach Florio könnte er dann zum "Fox NFL Sunday"-Team dazustoßen, sobald dort die nächste Stelle frei wird. Derzeit ist Herbstreit für "ESPN College GameDay", das Top-College-Football-Spiel von ESPN/ABC, und "Thursday Night Football" im Einsatz.

Laut Florio darf man aber nicht vergessen, dass Kelce bei jedem Sender, der eine freie Stelle hat, einen Job bekommen würde, wenn er wollte. Die einzige Frage sei der Preis. Nach Florio soll sich die Ober- und Untergrenze für die beiden Jobs zusammen locker auf bis zu 40 Millionen Dollar pro Jahr belaufen.