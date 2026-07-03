NFL NFL: King of the Ring! Ravens-Star bezwingt Sumo-Riesen Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Im Vorfeld des NFL-Spiels gegen die Detroit Lions, das in München ausgetragen wird, haben die New England Patriots eine Tour in Deutschland angekündigt. Dort können Fans unter anderem Exponate aus der Patriots Hall of Fame besichtigen oder auf dem echten Rasen des Gillette Stadiums stehen.

Nachdem die New England Patriots 2023 das erste und bislang auch letzte Mal ein NFL-Spiel in Deutschland gespielt haben, kehrt die Franchise in dieser Saison zurück. NFL - Nach Entlassung von den Detroit Lions: Drei Teams haben Terrion Arnold wohl bereits kontaktiert Am 15. November tritt das Team um Quarterback Drake Maye in der Allianz Arena in München gegen die Detroit Lions an. Jetzt hat der sechsmalige Super-Bowl-Champion die "Legendary Tour" angekündigt, die die deutschen NFL-Fans auf das Kracher-Duell einstimmen soll. Die Tour startet am 03. Juli und wird mehrere Stopps bei unterschiedlichen Events beinhalten.

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Fans können auf echtem Rasen des Gillette Stadiums stehen "Mit der Legendary Tour holen die Patriots ein Stück Foxborough und NFL nach Deutschland: Ein Patriots gebrandeter Championship-Container wird zum Herzstück einer Roadshow, die an ausgewählten Sport-Events Halt macht. Dort wird der Container zum Community Hub – ein Erlebnisraum für Football-Neulinge und Hardcore-Fans gleichermaßen", heißt es in der Pressemitteilung der Franchise. Nach dem letzten Playoff-Spiel der vergangenen Saison wurde der Rasen im Gillette Stadium für die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetauscht. Ein Teil dieses Kunstrasens wurde für die Legendary Tour nach Deutschland geschickt. Dadurch haben Fans im Rahmen der Tour die Möglichkeit, auf dem Rasen das beliebte US-Spiel Cornhole zu spielen. "Dass die Patriots wieder in Deutschland spielen, ist einfach großartig. Die Legendary-Tour soll alle Fans und die, die es vielleicht werden wollen, auf das Spiel einstimmen. Und wann hat man schon mal die Möglichkeit, auf dem Rasen des Gillette Stadiums zu spielen?", sagt der ehemalige Patriots-Spieler und TV-Experte Sebastian Vollmer.

Getragener Handschuh von Tom Brady wird ausgestellt Rund um den Championship-Container können Fans bei der Quarterback-Challenge ihre Wurfkünste testen oder in der Patriots-Fotobox Erinnerungsfotos im Team-Look machen. Zudem wird es ein digitales Glücksrad geben, bei dem exklusive Preise bis hin zu Tickets für das Spiel in München verlost werden. Im "Home of the Patriots"-Bereich werden spezielle Exponate aus der Patriots Hall of Fame zur Schau gestellt. Darunter beispielsweise ein von Tom Brady getragener Handschuh und ein Schuh von Drew Bledsoe. Bei allen Stopps wird das Maskottchen "Pat Patriot" anwesend sein und für Autogramme und Fotos bereitstehen. Darüber hinaus werden an ausgewählten Terminen auch Special Guests vor Ort sein – darunter Sebastian Vollmer sowie die beiden deutschen Flag-Football-Spielerinnen Pia Schwarz und Mona Stevens.

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New England Patriots Legendary Tour 2026: Alle Termine im Überblick 03. - 05. Juli 2026 – Norisring (DTM-Rennen) 10. - 12. Juli 2026 – Sachsenring (MotoGP-Rennen) 13. - 16. August 2026 – Düsseldorf (IFAF Flag Football Weltmeisterschaften) 09. - 11. Oktober 2026 – Hockenheimring (DTM-Rennen) 13. - 15. November 2026 – München (Munich Game vs. Detroit Lions)