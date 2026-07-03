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Vor NFL-Spiel gegen die Detroit Lions in München: New England Patriots kündigen Legendary Tour in Deutschland an
Veröffentlicht:von ran.de
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Im Vorfeld des NFL-Spiels gegen die Detroit Lions, das in München ausgetragen wird, haben die New England Patriots eine Tour in Deutschland angekündigt. Dort können Fans unter anderem Exponate aus der Patriots Hall of Fame besichtigen oder auf dem echten Rasen des Gillette Stadiums stehen.
Nachdem die New England Patriots 2023 das erste und bislang auch letzte Mal ein NFL-Spiel in Deutschland gespielt haben, kehrt die Franchise in dieser Saison zurück.
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Am 15. November tritt das Team um Quarterback Drake Maye in der Allianz Arena in München gegen die Detroit Lions an.
Jetzt hat der sechsmalige Super-Bowl-Champion die "Legendary Tour" angekündigt, die die deutschen NFL-Fans auf das Kracher-Duell einstimmen soll.
Die Tour startet am 03. Juli und wird mehrere Stopps bei unterschiedlichen Events beinhalten.
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Fans können auf echtem Rasen des Gillette Stadiums stehen
"Mit der Legendary Tour holen die Patriots ein Stück Foxborough und NFL nach Deutschland: Ein Patriots gebrandeter Championship-Container wird zum Herzstück einer Roadshow, die an ausgewählten Sport-Events Halt macht. Dort wird der Container zum Community Hub – ein Erlebnisraum für Football-Neulinge und Hardcore-Fans gleichermaßen", heißt es in der Pressemitteilung der Franchise.
Nach dem letzten Playoff-Spiel der vergangenen Saison wurde der Rasen im Gillette Stadium für die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetauscht.
Ein Teil dieses Kunstrasens wurde für die Legendary Tour nach Deutschland geschickt. Dadurch haben Fans im Rahmen der Tour die Möglichkeit, auf dem Rasen das beliebte US-Spiel Cornhole zu spielen.
"Dass die Patriots wieder in Deutschland spielen, ist einfach großartig. Die Legendary-Tour soll alle Fans und die, die es vielleicht werden wollen, auf das Spiel einstimmen. Und wann hat man schon mal die Möglichkeit, auf dem Rasen des Gillette Stadiums zu spielen?", sagt der ehemalige Patriots-Spieler und TV-Experte Sebastian Vollmer.
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Getragener Handschuh von Tom Brady wird ausgestellt
Rund um den Championship-Container können Fans bei der Quarterback-Challenge ihre Wurfkünste testen oder in der Patriots-Fotobox Erinnerungsfotos im Team-Look machen.
Zudem wird es ein digitales Glücksrad geben, bei dem exklusive Preise bis hin zu Tickets für das Spiel in München verlost werden.
Im "Home of the Patriots"-Bereich werden spezielle Exponate aus der Patriots Hall of Fame zur Schau gestellt. Darunter beispielsweise ein von Tom Brady getragener Handschuh und ein Schuh von Drew Bledsoe.
Bei allen Stopps wird das Maskottchen "Pat Patriot" anwesend sein und für Autogramme und Fotos bereitstehen. Darüber hinaus werden an ausgewählten Terminen auch Special Guests vor Ort sein – darunter Sebastian Vollmer sowie die beiden deutschen Flag-Football-Spielerinnen Pia Schwarz und Mona Stevens.
Zwischenstopps bei DTM-Rennen am Noris- und Hockenheimring
Zwei der insgesamt vier Stopps der Legendary Tour finden im Zuge der Kooperation mit der DTM bei den Rennen am Noris- und Hockenheimring statt.
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Mit dem MotoGP-Rennen am Sachsenring kommt ein weiteres Motorsport-Highlight dazu. Im August macht die Tour bei der Flag-Football-Weltmeisterschaft in Düsseldorf Halt.
Das große Finale der Legendary Tour findet dann am 15. November im Rahmen des Munich Games gegen die Detroit Lions in München statt.
New England Patriots Legendary Tour 2026: Alle Termine im Überblick
03. - 05. Juli 2026 – Norisring (DTM-Rennen)
10. - 12. Juli 2026 – Sachsenring (MotoGP-Rennen)
13. - 16. August 2026 – Düsseldorf (IFAF Flag Football Weltmeisterschaften)
09. - 11. Oktober 2026 – Hockenheimring (DTM-Rennen)
13. - 15. November 2026 – München (Munich Game vs. Detroit Lions)
New England Patriots nach Rebuild wieder Top-Team
Die New England Patriots hatten nach dem Abgang von Tom Brady Schwierigkeiten, an alte Erfolge anzuknüpfen. Nach zuletzt drei Jahren in Folge, in denen man die Playoffs verpasst hatte, lief die Franchise in der vergangenen Saison wieder zu alter Form auf und schaffte es spektakulär bis in den Super Bowl.
Die Detroit Lions wollen nach einer enttäuschenden Saison in der kommenden Spielzeit wieder ganz oben angreifen. Das Duell in München wird für beide Franchises richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.
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