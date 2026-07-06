NFL: Indianapolis Colts verpflichten Nadine Nurasyid

Nadine Nurasyid wechselt in die NFL und wird die Defensive Backs der Indianapolis Colts betreuen. Das gab die Franchise bekannt.

Das "Harriet P. Irsay Fellowship for Women in Football Program" wurde 2023 von den Indianapolis Colts ins Leben gerufen. Das Programm bietet qualifizierten Frauen die Möglichkeit, im Rahmen eines einjährigen Fellowships praktische Erfahrungen in den Bereichen Football Operations oder Coaching zu sammeln.

Wie die Indianapolis Colts am Montag bekanntgaben, wurde unter anderem Nadine Nurasyid zu den "Harriet P. Irsay Fellows" für die Saison 2026 ernannt.

Nurasyid schrieb schon mehrmals Geschichte

Nurasyid wird bei den Colts im Bereich der Defensive Backs tätig sein. Für diesen Posten ist die 40-Jährige allemal qualifiziert.

Mehr als zehn Jahre lang sammelte sie Trainererfahrung bei den Stuttgart Surge in der European League of Football (2024 bis 2026), den Munich Cowboys in der German Football League (2018 bis 2023) und den Straubing Spiders in der German Football League 2 (2017 bis 2018).

Im Jahr 2022 wurde sie als Cheftrainerin und Defensive Coordinator bei den Cowboys als GFL-Trainerin des Jahres ausgezeichnet. Außerdem ist sie die erste weibliche Cheftrainerin, die eine Herrenmannschaft in der ersten Liga trainierte.

Auf internationaler Ebene sammelte die gebürtige Münchnerin ebenfalls Erfahrung. Von 2022 bis 2024 war sie als Defensive-Backs-Trainerin für die deutsche Nationalmannschaft tätig. In der NFL ist Nurasyid kein unbekanntes Gesicht. 2023 und 2025 arbeitete sie als Trainerin bei den Tampa Bay Buccaneers.

Zudem kann Nurasyid ein Bachelor-Studium in Biologie und Chemie an der Technischen Universität in München vorweisen. Hinzu kommen Master-Abschlüsse in Gesundheitswissenschaften sowie in Sport- und Bewegungswissenschaften.