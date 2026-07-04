NFL - Los Angeles Rams: Deutet Aaron Donald erneut ein mögliches Comeback an?

NFL NFL: Taylor Swift und Travis Kelce geben sich das Ja-Wort im MSG Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Die Gerüchte um ein mögliches Comeback von Aaron Donald bei den LA Rams flackern erneut auf - dieses Mal befeuerte der zukünftige Hall-of-Famer diese sogar selbst.

Greift Aaron Donald bei den LA Rams gut zwei Jahre nach seinem Rücktritt doch nochmal ins Geschehen ein oder nicht? Diese Frage beschäftigt die Fans der NFL-Franchise nun schon einige Zeit, genauer gesagt seit dem Blockbuster-Trade von Myles Garrett. Denn durch die Verpflichtung von Garrett scheint ein Donald-Comeback im Bereich des Möglichen zu sein - das Team gehörte schon vorher zum Kreis der Super-Bowl-Favoriten. Vor NFL-Spiel in München: New England Patriots kündigen Legendary Tour in Deutschland an Nun befeuerte Donald selbst die Hoffnungen der Rams-Fans auf eine Rückkehr auf das Football-Feld. Er reagierte mit einem Augen-Emoji auf einen Post von "ClutchPointsNFL", in dem er neben Garrett zu sehen ist.

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