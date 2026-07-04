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NFL - Los Angeles Rams: Deutet Aaron Donald erneut ein mögliches Comeback an?
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:03 Min
Die Gerüchte um ein mögliches Comeback von Aaron Donald bei den LA Rams flackern erneut auf - dieses Mal befeuerte der zukünftige Hall-of-Famer diese sogar selbst.
Greift Aaron Donald bei den LA Rams gut zwei Jahre nach seinem Rücktritt doch nochmal ins Geschehen ein oder nicht?
Diese Frage beschäftigt die Fans der NFL-Franchise nun schon einige Zeit, genauer gesagt seit dem Blockbuster-Trade von Myles Garrett.
Denn durch die Verpflichtung von Garrett scheint ein Donald-Comeback im Bereich des Möglichen zu sein - das Team gehörte schon vorher zum Kreis der Super-Bowl-Favoriten.
Nun befeuerte Donald selbst die Hoffnungen der Rams-Fans auf eine Rückkehr auf das Football-Feld. Er reagierte mit einem Augen-Emoji auf einen Post von "ClutchPointsNFL", in dem er neben Garrett zu sehen ist.
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McVay öffnet Donald die Türe für ein mögliches Comeback
Nachdem sich die Gerüchte um ein Donald-Comeback schon länger halten, äußerte sich auch Rams-Coach Sean McVay zuletzt dazu und öffnete dem 35-Jährigen die Türe für eine Rückkehr.
"Aaron ist jemand, mit dem ich in engem Kontakt stehe und ich weiß, welchen Respekt er für Myles hat. Ich habe mit ihm über die Möglichkeit gesprochen, ihn an Bord zu holen", sagte McVay im Juni auf einer Pressekonferenz. "ESPN"-Reporter Adam Schefter berichtete ebenfalls mit Bezug auf eine Quelle aus der NFL, dass ein Donald-Comeback weiterhin möglich sei.
Donald selbst hatte sich im Juni erstmals geäußert. Pat McAfee rief den 35-Jährigen in seiner eigenen ESPN-Show an und fragte offen nach. Donald zum möglichen Comeback nach dem Garrett-Trade: "Es hat mich definitiv ins Grübeln gebracht."
Allerdings hat er bislang noch nicht an Teamaktivitäten teilgenommen oder gar einen Vertrag bei den Rams unterschrieben.
Entsprechend bleibt weiter abzuwarten, ob die Sache wirklich weiter Fahrt aufnimmt in Richtung Rams-Rückkehr.
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