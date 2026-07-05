NFL: Zoff mit Jayden Daniels: Verspielt Brandon Aiyuk seinen Wunsch-Trade?

NFL NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Eigentlich wollte Brandon Aiyuk San Francisco verlassen, um in Washington mit seinem alten College-Kollegen Jayden Daniels aufzulaufen. Doch nach einer bizarren Instagram-Attacke des 49ers-Receivers gegen den Quarterback droht der Commanders-Deal zu platzen, noch bevor er überhaupt ins Rollen gekommen ist.

Was ist eigentlich mit Brandon Aiyuk los? Diese Frage könnte man sich schon länger stellen. Schließlich tat der Wide Receiver trotz seines gut dotierten Vertrags zuletzt so ziemlich alles, um sein Arbeitsverhältnis mit den San Francisco 49ers zu torpedieren. Doch nun legt sich der 28-Jährige auch noch mit dem Team an, zu dem er offenbar gerne wechseln würde: den Washington Commanders. Genauer gesagt mit Quarterback Jayden Daniels, der für einen möglichen Trade ausschlaggebend sein dürfte. Los Angeles Rams: Deutet Aaron Donald erneut ein mögliches Comeback an? Daniels und Aiyuk waren nämlich in der Saison 2019 Teamkollegen am College bei den Arizona State Sun Devils - der Receiver war damals die Lieblings-Anspielstation des Freshman-Quarterbacks. Aiyuk brachte es auf über 1.100 Receiving Yards, woraufhin er von den 49ers in der ersten Runde gedraftet wurde.

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Aiyuk entfolgt Daniels auf Instagram Berichten zufolge soll Daniels nun nicht abgeneigt gewesen sein, wieder mit Aiyuk in einem Team zu spielen. Das wiederum könnte die Commanders dazu bringen, einen Trade bei den 49ers anzufragen. Weshalb es nicht besonders clever von Aiyuk ist, sich ausgerechnet jetzt mit Daniels zu zoffen. Doch zunächst entfolgte der Receiver dem Quarterback auf Instagram, dann griff er Daniels in seinen Posts direkt an. Nach Entlassung von den Detroit Lions: Drei Teams haben Terrion Arnold wohl bereits kontaktiert In seiner Instagram-Story verlinkte Aiyuk den Commanders-QB und sprach direkt zu ihm: "Du bist jetzt in meinem Team. Du befolgst meine Regeln. Ich bin ein erwachsener Mann, Junge. Du musst erst mal aufhören, zu deiner Mama zu rennen, vielleicht glaube ich dir dann, wovon du redest."

Ein virales Video als Auslöser für den Beef? Es wird vermutet, dass Aiyuk, der bereits in Commanders-Klamotten posierte, damit auf ein Video reagiert, das kürzlich viral ging. Darin rief ein 49ers-Fan "Fuck Brandon Aiyuk!" in Richtung von Daniels. Der Signal Caller reagierte lediglich mit einem Lächeln darauf – was Aiyuk offenbar ganz und gar nicht gefiel. Ein möglicher Trade zu den Commanders könnte durch diese ziemlich unnötigen Streitereien nun unwahrscheinlicher werden. Zunächst einmal hängt aber ohnehin alles von den 49ers ab. In San Francisco steht Aiyuk auf der "Reserve/Left Squad"-Liste, nachdem er nach einer schweren Knieverletzung im vergangenen Jahr Reha-Maßnahmen geschwänzt hatte. Die 49ers scheinen jedenfalls nicht gewillt zu sein, den exzentrischen Receiver einfach so ziehen zu lassen. Auch interessant: Mutter von Calais Campbell soll von seinem Bruder ermordet worden sein

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