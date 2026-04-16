NFL
Kansas City Chiefs: Comeback von Patrick Mahomes - sehen wir nächste Saison seine beste Version?
Aktualisiert:von Mike Stiefelhagen
NFL
NFL: Mahomes 2.0? Amateur überrascht mit unwirklichen Trick-Plays
Videoclip • 01:15 Min
Patrick Mahomes dürfte zum Saisonstart wohl auf dem Feld stehen. Doch NFL-Insider Ian Rapoport sieht eine große Gefahr.
Die Kansas City Chiefs geben sich im Hinblick auf Patrick Mahomes weiter optimistisch, doch rund um das mögliche Comeback ihres Star-Quarterbacks wächst zugleich die Vorsicht.
Nach seiner schweren Knieverletzung mit Schäden am Kreuzband gilt Mahomes zwar weiterhin als Kandidat für einen Einsatz zum Saisonstart, doch NFL-Insider Ian Rapoport bremst die Erwartungen deutlich.
Bei einem Auftritt in der "Rich Eisen Show" wurde Rapoport gefragt, welchen Quarterback er in Week 1 als Starter der Chiefs erwartet.
Dabei machte er deutlich, dass Mahomes zwar einsatzbereit sein könnte, die Version des Superstars zu Saisonbeginn aber möglicherweise anders aussehen werde als gewohnt.
Mehr Videos
Rapoport: "Unklar, welche Mahomes-Version wir bekommen"
Rapoport zum möglichen Chiefs-Starter in Woche eins: "Meine Vermutung ist, dass es Mahomes sein wird, aber ich weiß nicht, welche Version von Mahomes wir bekommen. Wenn es irgendwie möglich ist, wenn er auf dem Feld stehen kann, dann wird er auf dem Feld stehen."
Gleichzeitig mahnt Rapoport: "Das wird für uns alle ungewohnt sein. Wir werden Patrick Mahomes sehen, und dann wird es wahrscheinlich einen Monat geben, oder wie lange auch immer, in dem man sich sagt: 'Ich sehe Patrick Mahomes, aber er wirkt noch nicht ganz wie er selbst.'"
Der NFL-Insider zieht eine Parallele: "Seine Verletzung ist wirklich hart. Die Genesung dauert länger. Wir haben das bei Carson Wentz gesehen. Er ist nie mehr ganz als der Carson Wentz zurückgekommen, der er vorher war."
Die Offense der Chiefs hatte in der vergangenen Saison phasenweise Probleme, doch Mahomes war vor seiner Verletzung körperlich nicht eingeschränkt. Jetzt kommt das auch noch hinzu.
Chiefs bauen für Mahomes-Rückkehr auf
Kansas City nutzte die Offseason deshalb, um den Kader gezielt zu verstärken und das Umfeld für seinen Quarterback stabiler zu gestalten. Innerhalb der Organisation herrscht weiterhin Zuversicht, dass auch eine abgeschwächte "Mahomes-Version" die Chiefs im AFC-Rennen halten kann. Auch wenn unklar ist, wann der Quarterback wieder sein absolutes Topniveau erreichen wird.
"Es braucht einfach Zeit", ergänzte Rapoport. "Ein wesentlicher Grund, warum sie versucht haben, die Offensive Line zu verbessern und Kenneth Walker III verpflichtet haben, ist, dass sie Verstärkungen brauchen werden, bis Mahomes zurückkommt. Deshalb ist meine Vermutung, dass er früh zurück sein wird. Ich weiß nur nicht, ob er sofort wieder der Mahomes sein wird, den wir gewohnt sind."
Die Chiefs haben schwierige Phasen in der Vergangenheit bereits mehrfach gemeistert.
Doch dieser Reha-Prozess markiert eine der heikelsten Situationen der Mahomes-Ära.
Mehr entdecken
NFL
Vrabel & Russini: Rücktritt nach Skandal-Bildern bekannt gegeben
NFL Draft
Draft Order 2026: Vier Teams ohne Pick in Runde 1
NFL
Kommt es beim Draft zu einem QB-Phänomen?
NFL
Trotz Maye: Patriots denken über QB im Draft nach
American Football
NFL bereitet sich auf Schiedsrichter-Streik vor
NFL
NFL Draft 2026 live: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung & Stream