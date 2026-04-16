NFL - Draft Order 2026: Vier Teams ohne Pick zum Auftakt

Der NFL Draft 2026 steht vor der Tür. So ist die Pick-Reihenfolge in der 1. Runde.

Der NFL Draft 2026 steht unmittelbar bevor.

Vom 23. bis 25. April 2026 wählen die 32 Teams in Pittsburgh die kommenden Stars aus.

ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").

Hinweis: Kamen zwei Teams in der Saison 2025 auf dieselbe Bilanz, entschied der "Strength of Schedule" über den Draft-Pick. Dabei wurden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.