NFL Draft
NFL - Draft Order 2026: Vier Teams ohne Pick zum Auftakt
Aktualisiert:von ran.de
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NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft
Videoclip • 01:17 Min
Der NFL Draft 2026 steht vor der Tür. So ist die Pick-Reihenfolge in der 1. Runde.
Der NFL Draft 2026 steht unmittelbar bevor.
Vom 23. bis 25. April 2026 wählen die 32 Teams in Pittsburgh die kommenden Stars aus.
ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").
Hinweis: Kamen zwei Teams in der Saison 2025 auf dieselbe Bilanz, entschied der "Strength of Schedule" über den Draft-Pick. Dabei wurden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.
1. Las Vegas Raiders (3-14)
Strength of Schedule: .538
2. New York Jets (3-14)
Strength of Schedule: .552
3. Arizona Cardinals (3-14)
Strength of Schedule: .571
4. Tennessee Titans (3-14)
Strength of Schedule: .574
5. New York Giants (4-13)
Strength of Schedule: .524
6. Cleveland Browns (5-12)
Strength of Schedule: .486
7. Washington Commanders (5-12)
Strength of Schedule: .507
8. New Orleans Saints (6-11)
Strength of Schedule: .495
9. Kansas City Chiefs (6-11)
Strength of Schedule: .514
10. Cincinnati Bengals (6-11)
Strength of Schedule: .521
11. Miami Dolphins (7-10)
Strength of Schedule: .488
12. Dallas Cowboys (7-9-1)
Strength of Schedule: .438
13. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (8-9)
Strength of Schedule: .495
14. Baltimore Ravens (8-9)
Strength of Schedule: .507
15. Tampa Bay Buccaneers (8-9)
Strength of Schedule: .529
16. New York Jets via Indianapolis Colts (8-9)
Strength of Schedule: .540
17. Detroit Lions (9-8)
Strength of Schedule: .490
18. Minnesota Vikings (9-8)
Strength of Schedule: .514
19. Carolina Panthers (8-9)
Strength of Schedule: .522
20. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-7-1)
Strength of Schedule: .483
21. Pittsburgh Steelers (10-7)
Strength of Schedule: .503
22. Los Angeles Chargers (11-6)
Strength of Schedule: .469
23. Philadelphia Eagles (11-6)
Strength of Schedule: .476
24. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (13-4)
Strength of Schedule: .478
25. Chicago Bears (11-6)
Strength of Schedule: .458
26. Buffalo Bills (12-5)
Strength of Schedule: .471
27. San Francisco 49ers (12-5)
Strength of Schedule: .498
28. Houston Texans (12-5)
Strength of Schedule: .522
29. Los Angeles Rams (12-5)
Strength of Schedule: .526
30. Denver Broncos (14-3)
Strength of Schedule: .422
31. New England Patriots (14-3)
Strength of Schedule: .391
32. Seattle Seahawks (14-3)
Strength of Schedule: .498
NFL-Teams ohne Erstrunden-Pick 2026
Diese Teams haben aufgrund von Trades 2026 keinen Erstrunden-Pick: Atlanta Falcons, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, und Jacksonville Jaguars.
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