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NFL - Draft Order 2026: Vier Teams ohne Pick zum Auftakt

Aktualisiert:

von ran.de

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NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft

Videoclip • 01:17 Min

Der NFL Draft 2026 steht vor der Tür. So ist die Pick-Reihenfolge in der 1. Runde.

Der NFL Draft 2026 steht unmittelbar bevor.

Vom 23. bis 25. April 2026 wählen die 32 Teams in Pittsburgh die kommenden Stars aus.

ran blickt auf die derzeitige Reihenfolge in der ersten Runde (Quelle: "tankathon").

Hinweis: Kamen zwei Teams in der Saison 2025 auf dieselbe Bilanz, entschied der "Strength of Schedule" über den Draft-Pick. Dabei wurden die Bilanzen der jeweiligen Gegner in der Regular Season verglichen. Das Team mit dem einfacheren Spielplan pickt zuerst.

1. Las Vegas Raiders (3-14)

Strength of Schedule: .538

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2. New York Jets (3-14)

Strength of Schedule: .552

3. Arizona Cardinals (3-14)

Strength of Schedule: .571

4. Tennessee Titans (3-14)

Strength of Schedule: .574

5. New York Giants (4-13)

Strength of Schedule: .524

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6. Cleveland Browns (5-12)

Strength of Schedule: .486

7. Washington Commanders (5-12)

Strength of Schedule: .507

8. New Orleans Saints (6-11)

Strength of Schedule: .495

9. Kansas City Chiefs (6-11)

Strength of Schedule: .514

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10. Cincinnati Bengals (6-11)

Strength of Schedule: .521

11. Miami Dolphins (7-10)

Strength of Schedule: .488

12. Dallas Cowboys (7-9-1)

Strength of Schedule: .438

13. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (8-9)

Strength of Schedule: .495

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14. Baltimore Ravens (8-9)

Strength of Schedule: .507

15. Tampa Bay Buccaneers (8-9)

Strength of Schedule: .529

16. New York Jets via Indianapolis Colts (8-9)

Strength of Schedule: .540

17. Detroit Lions (9-8)

Strength of Schedule: .490

18. Minnesota Vikings (9-8)

Strength of Schedule: .514

19. Carolina Panthers (8-9)

Strength of Schedule: .522

20. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (9-7-1)

Strength of Schedule: .483

21. Pittsburgh Steelers (10-7)

Strength of Schedule: .503

22. Los Angeles Chargers (11-6)

Strength of Schedule: .469

23. Philadelphia Eagles (11-6)

Strength of Schedule: .476

24. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (13-4)

Strength of Schedule: .478

25. Chicago Bears (11-6)

Strength of Schedule: .458

26. Buffalo Bills (12-5)

Strength of Schedule: .471

27. San Francisco 49ers (12-5)

Strength of Schedule: .498

28. Houston Texans (12-5)

Strength of Schedule: .522

29. Los Angeles Rams (12-5)

Strength of Schedule: .526

30. Denver Broncos (14-3)

Strength of Schedule: .422

31. New England Patriots (14-3)

Strength of Schedule: .391

32. Seattle Seahawks (14-3)

Strength of Schedule: .498

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