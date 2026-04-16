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NFL bereitet sich auf Schiedsrichter-Streik vor – Ersatz-Offizielle stehen bereit

Aktualisiert:

von Oliver Jensen

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Videoclip • 01:05 Min • Ab 12

Der NFL droht ein Schiedsrichterstreik, weil der aktuelle Tarifvertrag Ende Mai ausläuft. Um nicht plötzlich ohne Referees dazustehen, werden bereits Ersatz-Schiedsrichter ausgebildet.

Die NFL bereitet sich auf einen möglichen Schiedsrichter-Streik vor und hat mit der Einarbeitung potenzieller Ersatz-Offiziellen begonnen. Das geht aus einem Memo von Perry Fewell, dem Senior Vice President of Officiating, hervor.

Laut dem Schreiben haben bereits mehrere Ersatzkandidaten Sicherheitsüberprüfungen bestanden und sollen bald medizinisch untersucht werden. Zudem starten Anfang Mai Online- und Präsenzschulungen. Der aktuelle Tarifvertrag mit der NFL Referees Association (NFLRA) läuft am 31. Mai aus.

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Teams sollen in den kommenden Wochen einen vorläufigen Einsatzplan für OTAs und Minicamps ab dem 1. Juni erhalten – falls bis dahin keine Einigung erzielt wird.

"Im gesamten Prozess werden wir weiterhin Ihr Feedback zur Leistung der potenziellen Ersatz-Schiedsrichter einholen, während wir die endgültige Offiziellenliste für das Trainingslager und die Preseason-Spiele zusammenstellen", schrieb Fewell.

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NFL-Referees verdienen durchschnittlich 385.000 Dollar

Verhandlungen zwischen NFL und NFLRA laufen seit fast zwei Jahren, sind aber ins Stocken geraten. Ein Treffen mit mehreren Klubbesitzern, darunter Jerry Jones (Dallas Cowboys), brachte laut Ligaangaben "Fortschritte", jedoch nicht genug, um die Ersatzpläne zu stoppen.

Die NFL bot der NFLRA einen sechsjährigen Vertrag mit durchschnittlichen jährlichen Gehaltserhöhungen von 6,45 % an. 2025 verdiente ein Offizieller durchschnittlich 385.000 US-Dollar. Umstritten sind strukturelle Änderungen, etwa eine verlängerte Bewährungszeit für Neulinge, mehr Trainingszeit in der Offseason und eine Lockerung des Senioritätsprinzips bei Playoff-Einsätzen.

Im März hatten die Teambesitzer zudem Regeländerungen verabschiedet, die es dem Ligastab in New York erlauben, Spiele per Video-Feed mitzuüberwachen, falls tatsächlich Ersatz-Schiedsrichter eingesetzt werden.

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