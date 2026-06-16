ran Fußball WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Für 30 Tage musste Rashee Rice von den Kansas City Chiefs hinter Gitter, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Nun kommt der Wide Receiver offenbar wieder auf freien Fuß.

Rashee Rice steht laut Medienberichten in den USA unmittelbar vor dem Ende seiner 30-tägigen Haftstrafe. Wie der Radiosender "KCUR" meldet, soll der Wide Receiver der Kansas City Chiefs am Dienstag aus dem Strafvollzug entlassen werden. Rice war im Mai positiv auf THC getestet worden - ein Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen im Zuge eines Autounfalls mit mehreren Verletzten aus dem Jahr 2024 auf einem Highway in der Nähe von Dallas. Als Folge musste der 26-Jährige am 19. Mai seine Haftstrafe antreten.

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Rice zeitweise in Isolationshaft Kurz vor seiner Inhaftierung hatte sich der Zweitrundenpick aus dem NFL-Draft 2023 einer Knieoperation unterzogen. Für Reha-Maßnahmen war ihm schon Ende Mai erlaubt worden, das Gefängnis zumindest temporär zu verlassen. Laut Angaben seines Anwalts Thomas McMurray hatte sich Rice wohl aufgrund seiner Bekanntheit zudem anfänglich in Isolationshaft befunden, bevor er auf einen Antrag von McMurray hin in den allgemeinen Vollzug verlegt wurde. Rice dürfte nun mehr denn je seine Rückkehr auf den Platz anstreben. Zwar droht ihm wohl weder seitens der NFL noch der Chiefs zusätzliches Ungemach - eine Sperre wegen des ursprünglichen Unfalls hatte er bereits verbüßt - wegen seiner Haftstrafe, doch der Super-Bowl-Champion der Saison 2023 hat mit den OTAs und dem Mandatory Minicamp bereits Teile der Vorbereitung auf die neue Spielzeit verpasst. Head Coach Andy Reid hatte gegenüber der "Associated Press" zuletzt berichtet, dass man in Kansas City davon ausgehe, dass Rice rechtzeitig für das Trainingslager im August bereit sein wird, und mit Blick auf die Haftstrafe seines Schützlings gemeint, dass "Lektionen für das Leben wichtig sind".

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Rice muss in die Spur finden Rice, der zudem seit Februar in einen Rechtsstreit mit seiner ehemaligen Partnerin wegen häuslicher Gewalt verwickelt ist, muss sich nicht nur persönlich weiterentwickeln, sondern auch sportlich wieder in die Spur finden. Nach einer starken Rookie-Saison, in der er an der Schallmauer von 1000 Receiving Yards kratzte, brach die Produktivität des Passempfängers ein. Aufgrund von Sperren und Verletzungen kam er in den beiden vergangenen Spielzeiten nur auf zwölf Einsätze, in denen er insgesamt 77 Pässe für 859 Yards fing.

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