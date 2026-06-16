ran Fußball WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Die Free Agency läuft, damit auch die neue NFL-Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Seit dem 11. März läuft die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? Alle NFL-Highlights hier auf Joyn ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte.

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+++ Update, 16. Juni, 05:57 Uhr: New Orleans Saints treffen sich mit Franchise-Legende +++ Seit März ist Defensive End Cam Jordan Free Agent, die New Orleans Saints hatten erst geplant, den Vertrag mit ihm nicht zu verlängern. Jetzt könnte jedoch die Rolle rückwärts kommen: Wie "nola.com" berichtet und sein ehemaliger Teamkollege Terron Armstead bestätigte, treffen sich beide Seiten am Dienstag, um über einen neuen Vertrag zu sprechen. Der 36-Jährige ist eine wahre Legende der Saints. In 15 Spielzeiten kommt er auf 132 Sacks, davon alleine 10,5 in der vergangenen Saison.

+++ Update, 12. Juni, 10:15 Uhr: Dolphins statten Offensiv-Säule mit Top-Vertrag aus +++ Top-Vertrag für einen der besten Center in der NFL: Aaron Brewer, Finalist für die erstmals verliehene Auszeichnung "Protector of the Year", hat sich mit den Miami Dolphins auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, das gab die Franchise bekannt. Der Center unterschreibt für drei Jahre und 52,5 Millionen US-Dollar, 37 Millionen davon sind garantiert. Brewer stand vor der letzten Saison seines Kontrakts – und das bei einem Grundgehalt von 1,22 Millionen US-Dollar, obwohl er inzwischen zu den besten Spielern auf seiner Position gehört. Im Rahmen seines neuen Vertrags wird er 17,5 Millionen US-Dollar pro Jahr verdienen, was ihn auf Platz drei der bestbezahlten Center der NFL führt. Nur Tyler Linderbaum von den Las Vegas Raiders und Chiefs-Star Creed Humphrey bekommen mehr. Der inzwischen 28-jährige Brewer begann seine Karriere 2020 als Undrafted Free Agent bei den Tennessee Titans und stand seit seinem Wechsel zu den Dolphins vor zwei Jahren in 33 von 34 Spielen auf dem Rasen.

+++ Update, 9. Juni, 07:26 Uhr: Kansas City Chiefs holen L’Jarius Sneed zurück +++ Die Kansas City Chiefs verstärken ihre Secondary mit einem alten Bekannten. Cornerback L’Jarius Sneed kehrt nach Kansas City zurück. Der Deal läuft über ein Jahr. Laut NFL-Insider Adam Schefter kann Sneed dabei bis zu fünf Millionen US-Dollar verdienen. Für die Chiefs ist es eine Reunion mit einem Spieler, der in der Defense von Steve Spagnuolo einst zu den wichtigsten Bausteinen gehörte. Sneed begann seine NFL-Karriere 2020 als Viertrundenpick der Chiefs. In Kansas City entwickelte er sich schnell vom flexiblen Nickelback zum Starter. Mit den Chiefs gewann Sneed zwei Super Bowls und war über Jahre ein zentraler Bestandteil der Secondary. Besonders in seinen letzten drei Jahren bei den Chiefs lieferte Sneed konstant ab. In diesem Zeitraum kam er auf 262 Tackles, 33 verteidigte Pässe, sieben Interceptions, 4,5 Sacks und vier erzwungene Fumbles. Diese Leistungen machten ihn 2024 für die Tennessee Titans interessant. Die Chiefs gaben Sneed damals per Trade ab, kurz darauf unterschrieb er in Tennessee einen lukrativen Vierjahresvertrag. Der Wechsel wurde für beide Seiten aber nicht zur erhofften Erfolgsgeschichte. Sneed hatte bei den Titans mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, vor allem mit einer anhaltenden Oberschenkelverletzung. Nach zwei enttäuschenden Jahren wurde er im März entlassen. Nun bekommt er dort eine neue Chance, wo seine Karriere ihren bislang besten Verlauf nahm.

+++ Update, 4. Juni, 13:56 Uhr: Neuer Vertrag für Steelers-Star +++ Die Pittsburgh Steelers haben Tight End Darnell Washington mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der Kontrakt des Draft Picks von 2023 beinhaltet 10,5 Millionen Dollar jährlich über vier Jahre, 21 Millionen davon garantiert. Washington hatte in den beiden vergangenen Jahren zwar nur jeweils einen Touchdown Catch, er ist allerdings einer der Besten, was das Blocking angeht, und eine zuverlässige Anspielstation für Aaron Rodgers.

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+++ Update, 1. Juni, 21:30 Uhr: Odell Beckham Jr. zurück bei den Giants, Verträge für Braxton Berrios und JuJu Smith-Schuster +++ Romantische Wiedervereinigung! Odell Beckham Jr. kehrt zu den New York Giants zurück. Das vermelden die NFL-Insider Ian Rapoport und Mike Garafolo. OBJ hatte am Montag ein Workout bei seinem Ex-Klub absolviert, nachdem es seit Wochen Gerüchte über eine Reunion gab. Bereits von 2014 bis 2018 spielte der mittlerweile 33-Jährige für die Giants, die ihn im Draft 2014 als zwölften Pick ausgewählt hatten. Beckham Jr. stand zuletzt in Week 14 der Saison 2024 auf dem Rasen, als er für die Miami Dolphins spielte. Die vergangene Saison verbrachte er als Free Agent. Laut "ESPN" haben die Giants am Montag auch die Free Agents JuJu Smith-Schuster, Braxton Berrios und Anthony Miller bei einem Workout getestet. Smith-Schuster bekommt laut "NFL Network" einen Vertrag bei den Giants, zudem berichtet Adam Schefter von "ESPN", dass auch Braxton Berrios für ein Jahr unter Vertrag genommen wurde. Berrios bestritt lediglich vier Spiele für die Texans, bringt aber Erfahrung als Returner mit. Dies ist eine Rolle, die bei den Giants vor allem Olszewski innehatte. Die Workouts erfolgten, nachdem sich Wide Receiver Gunner Olszewski in der vergangenen Woche im Training die Achillessehne gerissen hat. Malik Nabers befindet sich derzeit im Reha-Prozess nach einem Kreuzbandriss, und Darius Slayton hat sich kürzlich einer Operation an der Rumpfmuskulatur unterzogen. Damit fehlt es dem Team aktuell an gesunden Receivern.

+++ Update, 1. Juni, 06:50 Uhr: OBJ spielt offenbar bei Giants vor +++ Seit Wochen hält sich das Gerücht, es könnte zu einer Reunion von Odell Beckham Jr. und den New York Giants kommen. Diese rückt nun offenbar in greifbare Nähe. Wie US-Reporter Jordan Schultz unter Berufung auf Quellen aus der Liga berichtet, findet an diesem Montag ein Workout von OBJ bei den "Big Blue" statt. Der Kontakt bestehe bereits seit Monaten, beide Seiten seien an einer erneuten Zusammenarbeit interessiert. Weiter schreibt Schultz, die schwere Verletzung von Gunner Olszewski könnte die Tür nun geöffnet haben, da der Wide Receiver nach einem im Training erlittenen Achillessehnenriss lange ausfallen wird. Beckham Jr. stand zuletzt in Week 14 der Saison 2024 auf dem Rasen, als er für die Miami Dolphins spielte. Die vergangene Saison verbrachte er als Free Agent. Bereits von 2014 bis 2018 spielte der mittlerweile 33-Jährige für die Giants, die ihn im Draft 2014 als zwölften Pick ausgewählt hatten. In seiner besten Zeit zählte er zu den spektakulärsten Spielern der NFL und gewann viele Fans. Doch unter anderem brachten ihn Verletzungsprobleme aus dem Tritt. Bislang steht der einmalige Super-Bowl-Champion bei 119 Regular-Season-Spielen und 59 Receiving Touchdowns sowie einem Rushing Touchdown. 44 der Scores durch die Luft gelangen ihm im Giants-Trikot.

+++ Update, 28. Mai, 06:22 Uhr: Von Miller bietet sich bei Ex-Team an +++ Pass Rusher Von Miller ist aktuell ohne Arbeitgeber. Der Free Agent bietet sich jedoch offensiv bei einem seiner Ex-Teams an: den Denver Broncos. "Ich würde es lieben, etwas zum Erfolg des Teams beizutragen", sagte der 37-Jährige, der in Diensten der Washington Commanders in der vergangenen Saison neun Sacks sammelte. Möglich, dass Miller erst im Laufe der Regular Season bei einem neuen Team unterschreibt.

+++ Update, 27. Mai, 19:30 Uhr: Seahawks holen lange verletzten Special Teamer +++ Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks hat Irvin Charles verpflichtet. Der Special Teamer kommt von den New York Jets, wie ESPN berichtet. Die Jets werden mit einem Siebtrunden-Pick im NFL Draft 2028 entschädigt. Charles hatte die komplette Saison 2025 wegen eines Kreuzbandrisses verpasst, den er sich in Woche 14 der Saison 2024 zugezogen hatte. In Seattle erhält er nun die Chance, nach der langen Pause wieder Fuß zu fassen.

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