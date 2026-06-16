ran Fußball WM 2026: NFL-Star im Fußball-Fieber! Erst Oranje-Party - dann Müll sammeln Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Nachdem Frank Ragnow seine Karriere 2024 überraschend beendet hatte, versuchte er sich wenig später an einem Comeback. Jetzt spricht er über die damaligen Umstände.

Am Ende der Saison 2024 gab Frank Ragnow, Center der Detroit Lions, seinen plötzlichen Rücktritt aus der NFL bekannt. Zum damaligen Zeitpunkt war er gerade 29 Jahre geworden. In sieben Spielzeiten wurde er insgesamt vier Mal zum Pro Bowler gewählt und war zentraler Bestandteil der Offensive Line der Franchise. NFL: Tyreek Hill vor Rückkehr zu Kansas City Chiefs? Star-Receiver heizt Spekulationen an In seiner letzten Saison beendeten die Lions die Regular Season mit einer Bilanz von 15-2 und verloren in der Divisional Round gegen die Washington Commanders (31-45). In der abgelaufenen Saison reichte es hingegen nicht einmal für die Playoffs. Einige Monate nach seinem Rücktritt versuchte Ragnow jedoch ein Comeback, welches letztendlich scheiterte. Jetzt äußert er sich über die damaligen Umstände.

- Anzeige -

- Anzeige -

Ragnow: "Ich war einfach wie gelähmt" "Ich habe einfach versucht, mich dazu zu zwingen, zu spielen", sagte Ragnow bei seiner Wohltätigkeitsveranstaltung am vergangenen Freitag in Michigan zum "The Athletic". "Das wollte ich, aber mein Körper sagte mir etwas anderes." Und weiter: "Ich war einfach wie gelähmt, wenn man so will. Ich hatte nicht vor, mitten im Sommer in den Ruhestand zu gehen, ob ihr es glaubt oder nicht. Es war so - ich habe versucht, mir einzureden: 'Du schaffst das für die Jungs, für die Fans. So bist du eben.' Aber es war einfach … ich fühlte mich unwohl." Auch seine Familie spielte demnach eine Rolle: "Und es ist eine dieser Situationen, in denen man ein paar Kinder hat – und ich will keine rührselige Geschichte erzählen, mir geht es gut, mir wird es wieder völlig gut gehen –, aber es ist eine dieser … 'Ist der Aufwand die Mühe wert?'-Situationen", erklärte er. "Für mich lief es letztendlich auf diese Entscheidung hinaus. Und natürlich hatte ich auch mit dieser Entscheidung zu kämpfen", so Ragnow.

Nächste Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 15:30 Uhr • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 11:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, 2. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 11:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, 2. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 15:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, 2. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 15:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, 2. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Ragnow traf eine "dumme Entscheidung" Nach Ragnows Abgang zerbrach die Offensive Line der Lions in ihre Einzelteile. In der abgelaufenen Saison beendete die Franchise die Spielzeit mit einer Bilanz von 8-9 und auf dem letzten Platz der NFC North. Diese Probleme sah auch Ragnow und entschloss sich kurzerhand für ein Comeback: "Man sieht die Jungs – und ich habe versucht, Spiele zu meiden, mich davon abzulenken", erklärte er. "Dann fing ich an, mir Spiele anzusehen, und ich fühlte mich schuldig." Und weiter: "Wenn Jared (Goff, Quarterback der Lions, Anm. d. Red) getroffen wird – das ist mein Kumpel. Das sind meine Jungs, und sie haben zu kämpfen. Und dann traf ich eine dumme Entscheidung und versuchte, mich spielbereit zu machen, verletzte mich und … das war hart. Das war wirklich hart. Aber weißt du, alles geschieht aus einem bestimmten Grund, und ich bin jetzt dort, wo ich bin." Nach der gescheiterten Rückkehr setzte Detroit alle Hebel in Bewegung um die Offensive Line umzubauen. Die "Motor City" verpflichtete unter anderem Center Cade Mays von den Carolina Panthers und draftete in der ersten Runde des Drafts Right Tackle Blake Miller. Durch diese Neuverpflichtungen und die hinzugewonnene Erfahrung der Guard-Talente Tate Ratledge und Christian Mahogany hoffen die Lions, in der nächsten Saison auch defensiv wieder konkurrenzfähig zu sein. Offensiv gehört die Franchise mit Spielern wie Amon-Ra St. Brown und Jahmyr Gibbs zu den besten der Liga. In der abgelaufenen Saison erzielten nur drei Teams mehr Punkte. Auch interessant: NFL-Stars Jason und Travis Kelce kritisieren USA-Fans scharf: "Ein besch...... Gesang"

- Anzeige -