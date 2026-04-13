Mike Vrabel kennt Shane Bowen aus den Anfangstagen seiner Coaching-Karriere und aus seiner Zeit bei den Tennessee Titans. Nun arbeitet er bei den New England Patriots mit dem Defensiv-Spezialisten zusammen.

Nach dem Super-Bowl-Einzug im Februar wollen die New England Patriots ihren rasanten Aufschwung fortsetzen. Dabei soll künftig auch Shane Bowen mitwirken, wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet.

Der 39-Jährige wird als Defensive Analyst beim AFC-Champion einsteigen. Damit feiert Head Coach Mike Vrabel ein Wiedersehen mit einem Weggefährten aus gemeinsamen Zeiten bei den Ohio State Buckeyes und bei den Tennessee Titans.

Am College assistierte Bowen 2012 dem dreimaligen Super-Bowl-Champion, der als Defensive Line Coach fungierte. Nachdem Vrabel dann 2018 Head Coach in Nashville wurde, holte er Bowen als Outside Linebacker Coach dazu, 2021 stieg dieser zum Defensive Coordinator auf.