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New England Patriots: Mike Vrabel holt früheren Weggefährten ins Team - zuletzt bei den Giants gefeuert
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:09 Min
Mike Vrabel kennt Shane Bowen aus den Anfangstagen seiner Coaching-Karriere und aus seiner Zeit bei den Tennessee Titans. Nun arbeitet er bei den New England Patriots mit dem Defensiv-Spezialisten zusammen.
Nach dem Super-Bowl-Einzug im Februar wollen die New England Patriots ihren rasanten Aufschwung fortsetzen. Dabei soll künftig auch Shane Bowen mitwirken, wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet.
Der 39-Jährige wird als Defensive Analyst beim AFC-Champion einsteigen. Damit feiert Head Coach Mike Vrabel ein Wiedersehen mit einem Weggefährten aus gemeinsamen Zeiten bei den Ohio State Buckeyes und bei den Tennessee Titans.
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Am College assistierte Bowen 2012 dem dreimaligen Super-Bowl-Champion, der als Defensive Line Coach fungierte. Nachdem Vrabel dann 2018 Head Coach in Nashville wurde, holte er Bowen als Outside Linebacker Coach dazu, 2021 stieg dieser zum Defensive Coordinator auf.
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Diesen Posten übernahm er 2024 auch bei den New York Giants unter Head Coach Brian Daboll. In der vergangenen Saison musste er jedoch nach mehreren Niederlagen trotz zwischenzeitlich deutlicher Führung seinen Hut nehmen – zwei Wochen nach Daboll.
Bowens NFL-Karriere begann 2016 als Defensive Assistant bei den Houston Texans. Nun steigt er also beim vierten Team in der Liga ein und arbeitet wieder unter Vrabel.