San Francisco 49ers: Kyle Juszczyk fordert mehr Respekt für Quarterback Brock Purdy

NFL NFL: Doch nicht der Vater? Baby-Wirbel um Stefon Diggs und Cardi B Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Einen hochdotierten Vertrag hat 49ers-Quarterback Brock Purdy bereits. Dafür aber bekommt er nicht genug Respekt. Dies ist jedenfalls die Meinung von Mitspieler Kyle Juszczyk.

Brock Purdy, der Quarterback der San Francisco 49ers, zählt mittlerweile zu den bestbezahltesten Spielern der NFL. Im Oktober unterzeichnete er einen Vertrag über fünf Jahre und 265 Millionen US-Dollar. Dennoch ist Fullback und Mitspieler Kyle Juszczyk der Meinung, der Passgeber bekomme nicht ausreichend viel Respekt. "Ich weiß nicht, was es braucht, damit dieser Typ endlich den Respekt bekommt, den er meiner Meinung nach wirklich verdient, weil er Saison für Saison großartig spielt", sagte Juszczyk in einem Interview mit dem Moderator Jim Rome.

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Mehr Playoff-Siege als Goff, Herbert & Co Die Zahlen untermauern die Worte von Juszczyk. Als letzter Spieler des NFL Draft 2022 ausgewählt, erreichte er bislang als Starter eine Bilanz von 30 Siegen bei 15 Niederlagen und brachte starke 67,9 Prozent seiner Pässe für 84 Touchdowns an den Mann. Bei seinen 45 Starts kommt er auf durchschnittlich 238,5 Passing-Yards pro Spiel. Der Pro Bowler von 2023 hat fünf Playoff-Siege vorzuweisen. Das ist mehr als die Erstrunden-Picks Jared Goff (vier), Justin Herbert (keine), Lamar Jackson (drei), Daniel Jones (einer), Trevor Lawrence (einer), Jordan Love (einer), Baker Mayfield (zwei) und Kyler Murray (keine) erreicht haben.

Juszczyk kann nicht verstehen, dass diese Leistungen nicht ausreichend gewürdigt werden. "Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass er kein Erstrunden-Draftpick ist. Das ist die Geschichte seiner gesamten Karriere. Wird das als Nachteil wahrgenommen? Vielleicht. Aber ich liebe den Kerl als Person, als meinen Quarterback, als Footballspieler." Purdy sei der Typ Spieler, den man als Anführer in seiner Kabine haben möchte. "Ich will die wettbewerbsfähigste Person der Welt als meinen Quarterback. Und ich denke, genau das haben wir in Brock."

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