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NFL - Denver Broncos: Sean Payton gibt Ausblick zum Comeback-Plan von Bo Nix
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:16 Min
Die Denver Broncos erwarten Bo Nix schon im Minicamp im Juni wieder in ihren Reihen. Das verrät Sean Payton. In die Vollen geht der Quarterback aber wohl erst bei einem anderen wichtigen Termin.
Der Knöchelbruch von Bo Nix war der Anfang vom Ende der bis dahin so hoffnungsvollen NFL-Saison der Denver Broncos. Ohne den Starting Quarterback bekam das Team aus der Mile High City im AFC Championship Game gegen die keinesfalls überzeugenden New England Patriots nur sieben Punkte zustande und unterlag letztlich im Schneetreiben mit 7:10.
Im Frühjahr hatte sich Nix laut "ESPN" sogar einem zweiten Eingriff unterziehen müssen, was Zweifel an einer schnellen Genesung wachsen ließ. Sean Payton verbreitete jedoch schon am Rande des Draft Zuversicht, nun äußerte sich der Head Coach erneut und zeigte sich optimistisch.
Wie "ESPN" berichtet, geht der 62-Jährige davon aus, dass Nix im Juni zumindest in Teilen am Minicamp teilnehmen wird. Beim folgenden Training Camp werde der Signal Caller dann wieder komplett mitmischen können.
"Er wird mehr als bereit für das Training Camp sein", wird Payton zitiert: "Wir werden es gewissermaßen sein, die ihn bremsen müssen, wenn man so will."
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Payton: Zweite OP von Nix "nicht überraschend"
Auf die OTAs und das Minicamp angesprochen, entgegnete der langjährige Saints-Coach: "Er wird darauf drängen wollen, schneller voranzukommen, aber wir werden – ihr wisst es ja – vernünftig handeln." Und weiter: "Ihr werdet ihn wahrscheinlich beim Minicamp sehen – davon gehe ich aus. Im Juli, bevor wir hierher zurückkehren, wird er wieder voll durchstarten, was das Werfen und alles andere angeht. Er macht gute Fortschritte."
Auch zu der zweiten OP äußerte sich Payton, die er als "nicht überraschend" bezeichnete. Die Broncos seien erfreut, wie weit Nix schon sei. Davon könnten sich die Reporter dann auch in wenigen Wochen ein Bild machen.
Dennoch sei es möglich, dass Denver für die OTAs und das Minicamp noch einen dritten Quarterback neben den Nix-Backups Jarrett Stidham und Sam Ehlinger hole. Höchstwahrscheinlich wird aber das Duo im Juni für den eigentlichen Starter einspringen und seinen Job übernehmen.
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