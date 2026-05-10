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NFL - Kehrt Odell Beckham Jr. zu den Giants zurück? Head Coach Harbaugh spricht Klartext
Veröffentlicht:von Franziska Wendler
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Videoclip • 01:05 Min
Nach einem Workout gibt es Gerüchte über eine Rückkehr von Odell Beckham Jr. zu den New York Giants. Nun bezieht Head Coach John Harbaugh Stellung.
Vor einigen Jahren galt Odell Beckham Jr. als der wohl spektakulärste Wide Receiver in der NFL. Es dürfte wohl kaum einen Football-Fan geben, der seinen berühmten One-Handed-Catch nicht kennt.
Inzwischen ist es aber verhältnismäßig still um OBJ geworden. Im Dezember 2024 wurde sein Vertrag bei den Miami Dolpins einvernehmlich aufgelöst, seitdem stand er bei keinem Team mehr unter Vertrag.
Immer wieder gab es Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zu den New York Giants, die ihn 2014 gedraftet hatten. Und auch derzeit ist das Thema wieder aktuell. Am 20. April absolvierte der Passempfänger ein Workout für die Franchise aus dem Big Apple.
Im Rahmen des Rookie-Minicamps hat sich nun Head Coach John Harbaugh zu der Personalie geäußert.
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Harbaugh spricht über OBJ
"Ich habe in der vergangenen Woche wahrscheinlich drei- oder viermal mit Odell gesprochen, um zu klären, wo er steht und wo wir stehen", sagte Harbaugh auf die Frage nach dem aktuellen Stand der Dinge.
"Er ist gerade in Arizona, trainiert dort und verbringt Zeit mit seinem Sohn. Ich denke, das Ziel ist im Moment, dass er trainiert und sich so gut wie möglich vorbereitet, und dann werden wir sehen, wo wir zu diesem Zeitpunkt stehen."
So habe es zwischen beiden Parteien "wirklich ehrliche Gespräche" gegeben, es müsse aber "für beide Seiten passen"
Und weiter:. "Odell möchte ein Spieler sein, der den Unterschied ausmacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es schon jetzt in den Kader eines NFL-Teams schaffen könnte, aber kann er auch wirklich den Unterschied ausmachen?", so Harbaugh.
Wäre überhaupt Platz für OBJ
"Das ist etwas, was er erreichen möchte. Aber wird sein Körper so mithalten können, wie er es sich vorstellt? All das sind Fragen, die für jeden in diesem Alter beantwortet werden müssen."
Seit seinem Abgang von den Giants im Jahr 2018 spielte der 33-Jährige für die Browns, Rams, Ravens (unter Harbaugh, Anm.d.Red.) und die Dolphins. Mit den Rams gewann er im Februar 2022 den Super Bowl.
Ein weiteres Problem: Mit Star-Receiver Malik Nabers, Drittrundenpick Malachi Fields und weiteren soliden Receivern wie Darius Slayton, Darnell Mooney, Calvin Austin III, etc. sind die Giants auf der Position eigentlich nicht schlecht besetzt.
Trotz der alles andere als einfachen Situation bleibe Beckham Jr. aber "selbstbewusst", wie es Harbaugh formulierte.
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