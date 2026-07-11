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NFL: Derek Carr über Comeback-Gerüchte - in Kontakt mit mehreren Teams
Veröffentlicht:von ran.de
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Derek Carr spricht in einem Interview über Anfragen mehrerer NFL-Franchises. Für ihn hat aber die Familie nun Vorrang. Genau deswegen trainiert er allerdings weiterhin.
Gut ein Jahr lang ist Derek Carr mittlerweile Football-Rentner. Und er genießt dieses Leben, wie der 35-Jährige in einem Interview mit der "NFL Network"-Sendung "Good Morning Football" auf dem Weg zum Golfplatz unterstrich.
Dabei könnte er sich längst wieder als Quarterback auf die neue NFL-Saison vorbereiten, wie Carr verriet. Auf die entsprechende Nachfrage sagte er: "Ich sage niemals nie. Es bräuchte eine besondere Situation."
Mehrere Teams hätten ihn während der Offseason kontaktiert. Namen wolle er aber nicht nennen. Nur so viel: "Ich habe ihnen einfach mitgeteilt, woran ich interessiert war und was ich vorhatte. Es waren gute, solide Football-Teams, auch wenn sich einige von ihnen in unterschiedlichen Situationen befanden."
Die ganz dicken Fische waren aber offenbar nicht dabei, denn wie Carr schon früher erklärte, würde er für einen Super-Bowl-Contender seinen Helm wieder aufsetzen. Sein Fokus gelte aber seiner Familie und besonders seinen fünf Kindern, von denen das jüngste erst im Frühjahr zur Welt kam.
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Carr über Comeback-Gerüchte: Muss schon für Kinder weiter trainieren
Falls er doch noch einmal zurückkommen sollte, würde es für ihn nur ums Gewinnen gehen. "Es müsste ein besonderes Team sein, das jemanden verloren hat oder jemanden braucht. Aber selbst dann wäre es nicht sicher", führte der Zweitrunden-Pick des Draft 2014 weiter aus.
Allerdings stellte er auch klar, dass er weiter trainieren müsse - allerdings auch gezwungenermaßen. "Ich habe vier Jungs, die mich nicht verprügeln können sollen, wenn sie 18 sind – also muss ich weiter trainieren", frotzelte Carr.
Und weiter: "Ich werde fit und bereit sein – oder wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich werde ich einfach meine Kinder trainieren, das steht fest." Vielleicht tritt einer aus dem Quartett einmal in die Fußstapfen des gebürtigen Kaliforniers. Und die sind nach elf Jahren in Oakland, Las Vegas und New Orleans nicht eben klein.
Bei den Raiders hält Carr diverse Franchise-Rekorde. Seine 35.222 Passing Yards, 217 Passing Touchdowns, 3201 Completions und 4958 Passversuche sind unerreicht. Viermal stand er im Pro Bowl. Hartnäckige Schulterprobleme zwangen ihn dann im vergangenen Frühjahr zum Karriereende, nach zwei seiner vier Vertragsjahre bei den Saints.
Aber womöglich war das noch nicht sein letztes Wort. Die Fragen nach einem Comeback werden Carr sicher noch einige Zeit begleiten.
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