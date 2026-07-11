NFL: Derek Carr über Comeback-Gerüchte - in Kontakt mit mehreren Teams

NFL NFL: Kein Witz! Swifties kaufen Taylor Swifts Hochzeits-Müll Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Derek Carr spricht in einem Interview über Anfragen mehrerer NFL-Franchises. Für ihn hat aber die Familie nun Vorrang. Genau deswegen trainiert er allerdings weiterhin.

Gut ein Jahr lang ist Derek Carr mittlerweile Football-Rentner. Und er genießt dieses Leben, wie der 35-Jährige in einem Interview mit der "NFL Network"-Sendung "Good Morning Football" auf dem Weg zum Golfplatz unterstrich. Dabei könnte er sich längst wieder als Quarterback auf die neue NFL-Saison vorbereiten, wie Carr verriet. Auf die entsprechende Nachfrage sagte er: "Ich sage niemals nie. Es bräuchte eine besondere Situation." Tom Brady als Tippgeber für Seahawks? Mike Macdonald fängt Spekulationen um Patriots-Verrat ein Mehrere Teams hätten ihn während der Offseason kontaktiert. Namen wolle er aber nicht nennen. Nur so viel: "Ich habe ihnen einfach mitgeteilt, woran ich interessiert war und was ich vorhatte. Es waren gute, solide Football-Teams, auch wenn sich einige von ihnen in unterschiedlichen Situationen befanden." Die ganz dicken Fische waren aber offenbar nicht dabei, denn wie Carr schon früher erklärte, würde er für einen Super-Bowl-Contender seinen Helm wieder aufsetzen. Sein Fokus gelte aber seiner Familie und besonders seinen fünf Kindern, von denen das jüngste erst im Frühjahr zur Welt kam.

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