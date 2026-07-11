NFL NFL: Kein Witz! Swifties kaufen Taylor Swifts Hochzeits-Müll Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Mike Macdonald hat mit einer Aussage zu einem Tippgeber vor dem Super Bowl für heftige Spekulationen gesorgt. Hat sich Tom Brady heimlich auf die Seite der Seattle Seahawks geschlagen und seine New England Patriots womöglich verraten?

Mike Macdonald hat der Football-Welt ein Rätsel beschert, das nach schneller Aufklärung schreit. Vor allem unter all jenen, die es mit den New England Patriots halten. Wobei Fans und Verantwortliche des AFC-Champions zumindest etwas aufatmen können, auch wenn sie der Lösung kaum näher gekommen sein dürften. Angefangen hatte alles mit dem Auftritt des Head Coaches der Seattle Seahawks in "The Dan Patrick Show". Moderator Dan Patrick fragte Macdonald dabei, ob er ihn mit einem Namen überraschen könne, wenn es darum gehe, wer ihn vor dem Super Bowl gegen eben jene "Pats" mit Tipps versorgt habe. Aaron Donald vor Mega-Comeback? Neue Bilder sorgen für Spekulationen Der 39-Jährige erklärte daraufhin, er habe mit John Harbaugh gesprochen, zu dessen Coaching Staff er sieben Jahre lang bei den Baltimore Ravens gehörte. Also nicht wirklich überraschend. Deshalb schob er nach: "Ich kann wahrscheinlich niemanden wirklich nennen, der uns geholfen hat und in einem Interessenkonflikt stand." Da wurde Patrick hellhörig und kam direkt mit dem langjährigen Patriots-Coach Bill Belichick um die Ecke. Macdonald verneinte gekonnt. Bei seinem zweiten Versuch musste der Journalist selbst lachen, denn ihm fiel auf die Schnelle nur noch Kyle Shanahan ein. Als Head Coach der San Francisco 49ers würde der wohl kaum einem Division-Rivalen zum großen Triumph verhelfen wollen.

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Brady als Tippgeber der Seahawks? Macdonald sorgt für etwas Klarheit Dass es Patrick in seiner spontanen Raterunde nicht stattdessen mit Tom Brady versuchte, ließ die Spekulationen um den "GOAT" als heimlichen Tippgeber nur umso lauter werden. Immerhin wollte die Patriots-Legende in der neuen Rolle als Teilhaber der Las Vegas Raiders den damaligen Offensive Coordinator der Seahawks, Klint Kubiak, als Head Coach gewinnen. Was "TB12" letztlich auch gelang. Zudem dürfte es ihm womöglich nicht gefallen, wenn nur wenige Jahre nach dem Ende der von ihm geprägten Dynastie das nächste Patriots-Championship-Team mit einem aufstrebenden jungen Quarterback - Drake Maye - entstehen würde, wurde bereits gemutmaßt. "NBC"-Reporter Mike Florio verwies sogar besonders auf die von Macdonald genutzte Redewendung vom "Interessenkonflikt", der Brady wegen seiner Position bei den Raiders und seiner Rolle als "Fox"-Experte oft ohnehin nachgesagt wird. Er kennt sich also mit diesen Zwickmühlen aus. Ex-Lions-Star Terrion Arnold muss keinen GPS-Tracker tragen - Probetrainings möglich Während viele Fans und Experten nur rätselten und ihre Brady-Verschwörungstheorien spinnten, fragte Zach Gelb aber einfach mal nach. Zumindest schrieb der Host von "The Zach Gelb Show" auf "X", er habe sich bei Macdonald wegen dessen Aussagen erkundigt. "Ich habe ihn gefragt, ob Tom Brady die Person mit dem 'Interessenkonflikt' war, die die Seahawks vor dem Super Bowl mit Informationen versorgte. Mike hat mir verraten, dass es nicht Tom war, über den er in dem Interview gesprochen hat", informierte Gelb.

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Macdonalds Rätsel: Die Suche nach der Person mit dem Interessenkonflikt Patriots-Fans können also aufatmen, denn die Klub-Ikone schlechthin scheint damit keinerlei Aktien an der Super-Bowl-Pleite zu haben. Es hätte sich für die Patriots-Nation wohl wie ein Verrat angefühlt. Bleibt die Frage: Wer war es dann? Florio engt den Kreis deutlich ein, indem er klarstellt: Die Person muss entweder Josh McDaniels' Offense oder Mike Vrabels Defense gut genug kennen, um wichtige Infos weitergeben zu können. Und obendrein noch immer eine so starke Verbindung zu den Patriots haben, dass tatsächlich ein Interessenkonflikt bestanden habe. NFL Munich Game: Netzreaktionen zum Ticketverkauf - "Musst die Warteschlangen-WM gewinnen" Des Rätsels Lösung liegt irgendwo da draußen. Macdonald verbirgt sie weiterhin hinter seinen Lippen. Ob er das Geheimnis irgendwann lüften wird? Oder doch eher hofft, dass die Football-Gemeinde das Interesse verlieren wird? Sicher ist: Er hat der NFL-Vorbereitung zusätzliche Würze verliehen. Da dürften die elend langen Wochen bis zum ersten Kickoff im September für viele Rätselfans nun gefühlt deutlich schneller vergehen.

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