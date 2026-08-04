NFL - Detroit Lions: Jahmyr Gibbs spricht über seinen Hold-In

NFL NFL-GOAT Tom Brady chillt auf 20-Millionen-Yacht Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Jahmyr Gibbs möchte einen neuen Vertrag bei den Detroit Lions. Er ist beim Training vor Ort, mischt aber nicht mit. Und hält sich bedeckt.

Jahmyr Gibbs bleibt hartnäckig. Der Running Back der Detroit Lions möchte einen neuen Vertrag - und befindet sich deshalb aktuell in einem Hold-In. Heißt: Um seinem Wunsch Nachdruck zu verleihen, ist Gibbs zwar im Trainingslager der Lions vor Ort, nimmt aber nicht an den Einheiten teil. Auch am Montag hielt er sich in Straßenkleidung an der Seitenlinie auf und sprach anschließend kurz mit Reportern. Auf die Frage, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen werde, antwortete Gibbs lediglich: "Das wird die Zeit zeigen."

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