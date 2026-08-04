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NFL - Detroit Lions: Jahmyr Gibbs spricht über seinen Hold-In
Veröffentlicht:von ran.de
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Jahmyr Gibbs möchte einen neuen Vertrag bei den Detroit Lions. Er ist beim Training vor Ort, mischt aber nicht mit. Und hält sich bedeckt.
Jahmyr Gibbs bleibt hartnäckig. Der Running Back der Detroit Lions möchte einen neuen Vertrag - und befindet sich deshalb aktuell in einem Hold-In.
Heißt: Um seinem Wunsch Nachdruck zu verleihen, ist Gibbs zwar im Trainingslager der Lions vor Ort, nimmt aber nicht an den Einheiten teil.
Auch am Montag hielt er sich in Straßenkleidung an der Seitenlinie auf und sprach anschließend kurz mit Reportern. Auf die Frage, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen werde, antwortete Gibbs lediglich: "Das wird die Zeit zeigen."
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Gibbs: "Worauf ich hinarbeite? Keine Ahnung"
So ging es weiter, denn auch bei der Frage, ob er einen neuen Vertrag benötige, um wieder mitzutrainieren, ließ sich der 24-Jährige nicht in die Karten schauen. "Worauf ich hinarbeite? Keine Ahnung", sagte Gibbs.
Gibbs war im Draft 2023 in der ersten Runde ausgewählt worden. Seine Fifth-Year Option ist bereits gezogen worden, er ist also bis Ende der Saison 2027 an die Lions gebunden. Womit eigentlich keine Eile herrscht.
Doch gerade auf der Running-Back-Position ist langfristige Sicherheit besonders wichtig, schließlich ist das Verletzungsrisiko besonders hoch. Weshalb Gibbs weiter hartnäckig bleibt.
Die Teamkollegen haben Verständnis für die Entscheidung, auf die Verlängerung des Vertrags zu pochen. "Ich würde nicht einmal auf die Statistiken schauen. Schaut euch einfach das Spielmaterial an", sagte Wide Receiver Jameson Williams über Gibbs. "Da kommt niemand auch nur annähernd an ihn heran. Er ist der Beste."
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