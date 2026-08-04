NFL NFL - Aaron Rodgers äußert sich zu Familien-Reunion Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Aaron Rodgers könnte schon in der Preseason für die Pittsburgh Steelers auf dem Feld stehen. Obwohl er seit Jahren kaum noch in der Preseason eingesetzt wurde.

Die Pittsburgh Steelers könnten Aaron Rodgers früher als erwartet einsetzen. Laut "CBS" möchte Coach Mike McCarthy den Quarterback in den ersten beiden Preseason-Partien Spielzeit geben. Für Rodgers wäre das durchaus ungewöhnlich. Der erfahrene Spielmacher hatte zuletzt vor acht Jahren größere Einsatzzeiten in der Vorbereitung. In den vergangenen Jahren wurde er in der Preseason meist geschont. 2023 war der letzte Kurzeinsatz. Aaron Rodgers sorgt für TV-Eklat: Scharfe Attacke auf "ESPN" und Corona-Experten - Steelers reagieren McCarthy will offenbar nicht nur einen kurzen Cameo-Auftritt sehen. Rodgers deutete am Montag an, dass sein Coach ihn für "30 oder 40 Plays" auf dem Feld haben wolle. Das erste Vorbereitungsspiel der Steelers findet am 13. August gegen die Green Bay Packers statt. Ausgerechnet gegen sein früheres Team könnte Rodgers also erstmals im Steelers-Trikot Preseason-Snaps bekommen.

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Rodgers mit höflicher Abneigung gegen den McCarthy-Plan Rodgers selbst klingt nicht so, als würde er unbedingt auf Preseason-Einsätze drängen. Gleichzeitig machte der Quarterback deutlich, dass er sich dem Wunsch seines Coaches nicht verweigern würde: "Wenn du willst, dass ich spiele, spiele ich. Ich sage nicht, dass ich es tun will. Aber wenn er will, werde ich es tun." Aus sportlicher Sicht wäre ein Preseason-Einsatz nachvollziehbar. Rodgers muss ein Gefühl für seine neue Offensive Line, seine Receiver und die Abläufe im System bekommen. Aber natürlich bleibt ein Risiko. Bei einem Quarterback in Rodgers’ Alter wird jeder unnötige Hit kritisch gesehen. Pittsburgh muss also abwägen, wie viel Spielzeit für den 42-Jährigen wirklich sinnvoll ist.

Warum McCarthy Rodgers spielen lassen will Unter dem früheren Head Coach Mike Tomlin wurden erfahrene Stars in Pittsburgh in der Preseason meist geschont. Ben Roethlisberger stand in Vorbereitungsspielen nicht auf dem Feld, auch Topspieler wie T.J. Watt oder Antonio Brown wurden in solchen Situationen häufig nicht eingesetzt. Mit Mike McCarthy hat sich die Lage, wie auch das System geändert. Der Coach betonte aber, seine Entscheidung wer und wie lange spielen soll, sei noch nicht endgültig: "Vertrau mir, ich habe viele Ideen", sagte McCarthy. "Wir haben Pläne, aber da es ein gesundes System ist, schauen wir, was passiert. Zwischen jetzt und dem 13. August kann viel passieren." Der Coach betonte zudem, dass es nicht nur um Rodgers allein gehe. Sagt aber, dass dieser angeblich spielen will: "Er würde gerne spielen. Ich würde ihn gerne spielen sehen. Aber wir werden keine Entscheidung treffen, bis wir ganz nah dran sind, weil da mehr dazugehört, als nur einen Spieler spielen zu lassen. Es ist die Gesamtheit der Spieler."

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