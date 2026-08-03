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Green Bay Packers: O-Liner trägt plötzlich einen neuen Namen - auch wegen künftiger Kinder
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
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Videoclip • 01:32 Min
Bislang hieß er Zach Tom, nun heißt er Zach Bako-Bewele. Der Offensive Lineman der Green Bay Packers hat seinen Namen geändert. Der Grund hängt mit seiner Herkunft zusammen.
Ein Offensive Tackle der Green Bay Packers läuft künftig unter einem neuen Namen auf. Der bisher als Zach Tom bekannte NFL-Profi trägt ab sofort den Namen Zach Bako-Bewele. Die Namensänderung, die er am Sonntag öffentlich machte, war bereits seit mehreren Monaten in Vorbereitung.
Der 27-Jährige erklärte, dass dies eine Hommage an seine nigerianischen Wurzeln sei. Bako ist der Nachname seiner Großmutter väterlicherseits, Bewele der Nachname seines Großvaters väterlicherseits. Er wollte einen Namen tragen, der seine Herkunft widerspiegelt.
"Gerade wenn ich später Kinder habe, möchte ich einen Namen weitergeben können, der zeigt, wo sie und ich herkommen", sagte er: "Die Menschen sollen diesen Namen sehen und sofort ein gutes Verständnis davon haben, wer ich bin und woher ich komme."
Den offiziellen Antrag auf die Namensänderung stellte Bako-Bewele bereits im März. Mit dem Gedanken hatte er sich allerdings schon erheblich länger beschäftigt. "Wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren – mindestens seit meiner College-Zeit“, verriet er: "In dieser Offseason habe ich dann etwas intensiver recherchiert. Irgendwann war mir einfach klar, dass ich es machen möchte. Ich hatte die Zeit dafür und dachte mir: 'Dann ziehen wir es jetzt einfach durch.'"
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Der höchste Signing Bonus für einen O-Liner
Beim Training der Packers trug der Offensive Lineman seinen neuen Nachnamen bereits auf dem Trikot. Bis die NFL die Änderung vollständig übernommen hat, müssen wohl noch einige formale Schritte abgeschlossen werden. Zunächst müsse er jedoch einen neuen Führerschein und eine neue Sozialversicherungskarte beantragen.
Sportlich arbeitet Bako-Bewele derzeit an seinem Comeback. Nach einer Operation am Knie wegen eines teilweise gerissenen Patellasehnenansatzes nimmt er bislang vorwiegend an individuellen Übungen teil.
Dennoch ist er zufrieden: "Es wird immer besser. Ich hoffe, dass ich in etwa einer Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Ich bewege mich schon wieder gut, fühle mich gut und sehe gut aus. Jetzt ist es Zeit, wieder richtig loszulegen."
Der Offensive Liner wurde beim NFL Draft 2022 in der 4. Runde von den Packers gepickt und entwickelte sich zum Leistungsträger. Im Juli 2025 unterschrieb er eine vierjährige Vertragsverlängerung über 88 Millionen Dollar, einschließlich eines Signing Bonus von 30,2 Millionen Dollar. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung war der Bonus der höchste für einen Offensive Lineman in der Geschichte der Liga.
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