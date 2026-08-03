Green Bay Packers: O-Liner trägt plötzlich einen neuen Namen - auch wegen künftiger Kinder

Bislang hieß er Zach Tom, nun heißt er Zach Bako-Bewele. Der Offensive Lineman der Green Bay Packers hat seinen Namen geändert. Der Grund hängt mit seiner Herkunft zusammen.

Ein Offensive Tackle der Green Bay Packers läuft künftig unter einem neuen Namen auf. Der bisher als Zach Tom bekannte NFL-Profi trägt ab sofort den Namen Zach Bako-Bewele. Die Namensänderung, die er am Sonntag öffentlich machte, war bereits seit mehreren Monaten in Vorbereitung.

Der 27-Jährige erklärte, dass dies eine Hommage an seine nigerianischen Wurzeln sei. Bako ist der Nachname seiner Großmutter väterlicherseits, Bewele der Nachname seines Großvaters väterlicherseits. Er wollte einen Namen tragen, der seine Herkunft widerspiegelt.

"Gerade wenn ich später Kinder habe, möchte ich einen Namen weitergeben können, der zeigt, wo sie und ich herkommen", sagte er: "Die Menschen sollen diesen Namen sehen und sofort ein gutes Verständnis davon haben, wer ich bin und woher ich komme."

Den offiziellen Antrag auf die Namensänderung stellte Bako-Bewele bereits im März. Mit dem Gedanken hatte er sich allerdings schon erheblich länger beschäftigt. "Wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren – mindestens seit meiner College-Zeit“, verriet er: "In dieser Offseason habe ich dann etwas intensiver recherchiert. Irgendwann war mir einfach klar, dass ich es machen möchte. Ich hatte die Zeit dafür und dachte mir: 'Dann ziehen wir es jetzt einfach durch.'"