Der NFL Draft 2026 steht an. ran gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Infos: Datum, Uhrzeit, TV-Übertragung und mehr.

Vom 23. bis 25. April 2026 findet der 91. NFL Draft in Pittsburgh statt – erstmals seit 1948 kehrt der Draft in die "Steel City" zurück. In sieben Runden wählen die 32 NFL-Teams insgesamt 257 Talente aus.

Das besondere Highlight der diesjährigen Location: Die Veranstaltung ist erstmals auf beide Seiten des Allegheny River aufgeteilt. Das Draft Theater und die Main Stage befinden sich am North Shore direkt vor dem Acrisure Stadium (Heimstätte der Pittsburgh Steelers) und nutzen die Tribünen als natürliches Amphitheater.

Für die Steelers-Fans und die gesamte NFL-Community wird es ein historisches Wochenende: zahlreiche junge Talente erhalten die Chance auf ihren Traumvertrag – und viele davon könnten schon in der kommenden Saison einen Unterschied ausmachen.