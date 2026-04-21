NFL NFL: Pärchen-Workout! 49ers-Star und Ehefrau im Training Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

ran fasst für euch die wichtigsten aktuellen News und Gerüchte zum NFL Draft 2026 zusammen.

Der NFL Draft ist das ultimative Highlight für Football-Fans in jedem Frühjahr. Welcher College-Star wird zum Top-Pick, welcher Spieler zum "Mr. Irrelevant"? Welche Teams verstärken sich optimal und welcher General Manager greift daneben? In unzähligen Mock-Drafts wird bereits heiß spekuliert, welcher Rookie bei welcher Franchise landet. Ziemlich sicher scheint: Im diesjährigen Draft, der vom 23. bis zum 25. April in Pittsburgh stattfindet, wird Quarterback Fernando Mendoza im Fokus stehen. Mock Draft 4.0: Chiefs mit Mega-Trade, Ty Simpson wird Erstrundenpick

NFL Draft 2026 live im TV & Stream Der Heisman-Gewinner von den Indiana Hoosiers gilt als der haushohe Favorit auf den First Overall Pick. Dass er bei den Las Vegas Raiders landet, scheint fast schon sicher – Mendoza absolvierte kürzlich seinen einzigen offiziellen Pre-Draft-Visit in "Sin City". ran fasst im Ticker alle wichtigen News und Gerüchte rund um den NFL-Draft 2026 für euch zusammen.

+++ 21. April: 06:29 Uhr: Seahawks kündigen Trades an +++ Die Seattle Seahawks haben angekündigt, beim kommenden Draft Trades einfädeln zu wollen. "Wir haben nur vier Picks. Es ist kein Geheimnis, dass wir runtergehen wollen", sagte General Manager John Schneider. Tatsächlich sind die vier Picks die niedrigste Menge aller Teams. Als Super-Bowl-Champion darf Seattle erst an Stelle 32 in der ersten Runde auswählen. Wie "ESPN" berichtet, würden die Seahawks sogar innerhalb der Division traden wollen. Das ist insofern spannend, als dass die Arizona Cardinals wohl bereit wären, spät in die erste Runde zu traden, um Quarterback Ty Simpson auswählen zu können.Auch die New York Jets denken demnach darüber nach.

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+++ 14. April: 22:07 Uhr: Traden die Cowboys in die Top 4? +++ Etwas mehr als eine Woche vor dem NFL Draft gibt es neue Gerüchte um einen möglichen Blockbuster-Uptrade der Dallas Cowboys. Laut Insider Jordan Schultz hat sich innerhalb der Liga die Annahme verfestigt, dass die Cowboys in die Top 5 traden könnten, um den New York Giants einen Spieler wegzuschnappen. Aufgrund des Trades von Micah Parsons zu den Green Bay Packers im vergangenen Jahr verfügt Dallas im anstehenden Draft über zwei Erstrundenpicks (#12 und #20), hätte also die Munition, um nach oben zu gehen. Die Giants selbst picken an fünf, Dallas müsste also mindestens an Position vier springen. Um welchen Spieler es sich handeln könnte, ist derzeit Gegenstand von Gerüchten. Oftmals wird der Name Sonny Styles genannt, der - neben Hybrid-Spieler Arvell Reese - als bester reiner Off-Ball-Linebacker im Draft gilt. Styles soll bei den Giants hoch im Kurs stehen. Vor allem die Defense der Cowboys benötigt Verstärkung, insofern würde Styles Sinn ergeben. Aber auch ein Uptrade für einen der Pass Rusher wäre eine Möglichkeit, um mit einem Jahr Verspätung den Parsons-Verlust zu kompensieren. NFL Draft 2026: New England Patriots treffen wohl bedeutsamen Quarterback-Entschluss

NFL Draft 2026- Erstmals seit über 25 Jahren: Kommt es zu diesem Quarterback-Phänomen?

+++ 9. April: 19:08 Uhr: Top-Edge-Rusher trifft sich mit den Chiefs +++ Nach einer enttäuschenden Saison dürfen die Kansas City Chiefs in diesem Jahr ungewohnt früh wählen. Das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes hält den neunten Pick – und vieles deutet darauf hin, dass die Franchise an dieser Stelle den Pass Rush verstärken will. Dazu passt: Laut NFL-Insider Ian Rapoport hat mit Rueben Bain einer der am stärksten eingeschätzten Edge Rusher des Jahrgangs am Donnerstag die Chiefs besucht. Bain kommt aus einer bärenstarken Saison für die Miami Hurricanes, in der der 21-Jährige mit 15,5 Tackles for Loss und 9,5 Sacks glänzte. Neben den Chiefs besuchte Bain zuletzt auch die Tennessee Titans (Pick 4) und die Miami Dolphins (Pick 11) – allesamt Teams mit hohem Bedarf in der Defensive Line. NFL Draft 2026: Bedenkzeit in 1. Runde verkürzt

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+++ 8. April: 20:20 Uhr: Cowboys-Owner Jerry Jones deutet mögliche Draft-Trades an +++ Die Dallas Cowboys könnten beim Draft eine zentrale Rolle spielen, da sie an den Positionen 12 und 20 gleich über zwei Erstrundenpicks verfügen. Besitzer Jerry Jones bestätigte nun, dass er aggressive Trades nicht ausschließt. Beim jährlichen Ligatreffen erklärte Jones laut offizieller Team-Website: "Absolut, wir werden alles prüfen, was uns eine bessere Ausgangslage verschafft. Ziel ist es, Qualität zu maximieren, während wir flexibel auf dem Board bleiben." Die Cowboys ziehen demnach sowohl Auf- als auch Abwärtstrades in Erwägung, je nachdem, welche Top-Talente an Tag 1 verfügbar sind.

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