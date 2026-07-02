Blaise Taylor ist ein ehemaliger Defensive Back, der in der NFL als Scout für die Tennessee Titans aktiv war. Nun wurde der 30-Jährige in einem Mordfall schuldig gesprochen.

Die NFL schreibt immer wieder Negativschlagzeilen mit Spielern, Coaches oder Funktionäre, die in Konflikt mit dem Gesetz kommen.

Ein aktueller, heftiger Fall ist Blaise Taylor, der für vier Jahre bei den Tennessee Titans als Scout gearbeitet hat.

Jetzt wurde Taylor vor einem Gericht in Nashville, Tennessee, des Mordes an seiner Freundin und ihrem ungeborenen Kind für schuldig befunden wurde.

Wie "ESPN" berichtet, wurde Taylor 2024 festgenommen und beschuldigt, seine Freundin Jade Benning vergiftet zu haben. Dafür soll er ihre Limonade mit Kokain angereichert haben, wohl weil er das Kind nicht wollte.

Benning trug in dieser Zeit einen fünf Monate alten Fötus im Bauch, von dem ausgegangen wird, dass Taylor der Vater war.