Ex-Scout schuldig gesprochen
NFL: Ehemaliger Tennessee Titans Scout in Mordfall für schuldig gesprochen
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:10 Min
Blaise Taylor ist ein ehemaliger Defensive Back, der in der NFL als Scout für die Tennessee Titans aktiv war. Nun wurde der 30-Jährige in einem Mordfall schuldig gesprochen.
Die NFL schreibt immer wieder Negativschlagzeilen mit Spielern, Coaches oder Funktionäre, die in Konflikt mit dem Gesetz kommen.
Ein aktueller, heftiger Fall ist Blaise Taylor, der für vier Jahre bei den Tennessee Titans als Scout gearbeitet hat.
Jetzt wurde Taylor vor einem Gericht in Nashville, Tennessee, des Mordes an seiner Freundin und ihrem ungeborenen Kind für schuldig befunden wurde.
Wie "ESPN" berichtet, wurde Taylor 2024 festgenommen und beschuldigt, seine Freundin Jade Benning vergiftet zu haben. Dafür soll er ihre Limonade mit Kokain angereichert haben, wohl weil er das Kind nicht wollte.
Benning trug in dieser Zeit einen fünf Monate alten Fötus im Bauch, von dem ausgegangen wird, dass Taylor der Vater war.
Taylor in vier Anklagepunkten schuldig gesprochen
Der Vorfall hatte sich im Februar 2023 ereignet. Laut dem Bericht war Benning am 25. Februar vergiftet worden und am 6. März an den Folgen verstorben. Ihr Fötus verstarb schon einige Tage zuvor.
Taylor wurde nun in vier Anklagepunkten für schuldig gesprochen: Mord zweiten Grades an Benning, Mord ersten Grades an dem ungeborenen Kind, Mord ersten Grades im Rahmen eines schweren Verbrechens an Benning sowie Mord ersten Grades im Rahmen eines Verbrechens an dem ungeborenen Kind.
Zum Zeitpunkt der Festnahme arbeitete Taylor als Defensivanalyst für die University of Utah.
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