NFL NFL: Wer wird der beste Running Back 2026? Videoclip • 04:32 Min Link kopieren Teilen

Brandon Aiyuk hat sich mit den San Francisco 49ers zerstritten und tut alles, um das Team in Richtung Washington Commanders verlassen zu können. Nun öffnet er das nächste Kapitel.

Dass es zwischen den San Francisco 49ers und Wide Receiver Brandon Aiyuk keine andere Möglichkeit als eine Trennung gibt, ist in den vergangenen Monaten immer deutlicher geworden. Der Passempfänger selbst setzte nun seine Bemühungen fort, von den Niners loszukommen - und ein Mitglied der Washington Commanders zu werden. So erklärte er in einem von zwei neuen Videos auf "Instagram", er werde "morgen" bei den Commanders unterschreiben, sollten ihn die 49ers freigeben. Zudem zeigte sich Aiyuk mit einem Football mit Commanders-Logo. Die dazugehörige Einblendung lautete: "Der beste Sport der Welt, die beste Liga der Welt [und] das beste Team der Welt." 49ers-Star George Kittle mit kryptischer Warnung an neues Team von Brandon Aiyuk In einem weiteren Teil seiner "Instagram"-Story zeigte er zudem ein Foto von sich selbst mit dem Untertitel: "Und das hätte ich fast vergessen … Der beste WR der Welt." Mündlich erklärte er außerdem: "Und wenn ich verrückt bin oder nur so tue, als ob, dann sagt den Jungs, sie sollen mich noch heute aus dem Kader streichen. Und morgen unterschreibe ich bei den Commanders."

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Aiyuk-Personalie äußerst kompliziert Laut "ESPN"-Insider Chris Fowler könnten aktuell mehrere Teams auf eine Freigabe des Receivers warten, um bei einem möglichen Transfer keine Spielerrechte abgeben zu müssen. "Dieser Fall ist kompliziert, weil es sich im Grunde um eine Pattsituation zwischen den 49ers und Aiyuk handelt", erklärte Fowler am Sonntag in der Sendung "SportsCenter": "Er gilt aufgrund seines überhöhten Vertrags im Grunde als unvermittelbar, außerdem hat er nicht mit dem Team an der Reha teilgenommen, und die Situation ist ziemlich eskaliert." Und weiter: "Ihr habt einige der "Instagram"-Videos gesehen. Und wenn er jetzt auftaucht und sich zu irgendeinem Zeitpunkt beim Team meldet, dann können sie vielleicht den Prozess in Gang setzen, ihn freizugeben oder sich auf irgendeine Weise von ihm zu trennen, was zu diesem Zeitpunkt zu erwarten ist." Auf "Instagram" hatte der Wide Receiver am vergangenen Sonntag eine Story gepostet, in der er sagte: "Hallo zusammen, ich hatte einen tollen Vatertag. Aber bevor ich mich hinlege und schlafen gehe, wollte ich noch sagen: Los, Commanders, los, Commanders, los, Commanders!"

Aiyuk und Daniels kennen sich aus College-Zeiten Aiyuk hat bereits eine Verbindung zum derzeitigen Commanders-Quarterback Jayden Daniels. 2019 spielten die beiden bei den Arizona State Sun Devils - dabei war der Wide Receiver das Top-Target des Passgebers und konnte 1192 Receiving Yards und acht Touchdowns verbuchen. Daniels warf in der Saison für 2943 Yards und 17 Touchdowns. Während sich Aiyuk für den Draft anmeldete und in der ersten Runde von den 49ers ausgewählt wurde, blieb der Quarterback noch zwei Jahre in Arizona, ehe er zu den LSU Tigers wechselte. In seiner letzten Saison dort brachte es der damals 23-Jährige auf 40 Touchdowns und wurde im Draft 2024 an der zweiten Stelle von den Commanders ausgewählt. "Teams wie Washington oder andere sehen sich gerade nach Receivern um – man weiß ja, dass Baltimore und Kansas City auf dieser Position etwas dünn besetzt sind", so Fowler bei "SportsCenter": "Wer auch immer Interesse zeigt, wird ihn (Brandon Aiyuk, Anm. d. Red) wahrscheinlich nicht per Trade verpflichten, sondern abwarten, bis er freigestellt wird." Und weiter: "Dann wird er zwar nicht mehr denselben Marktwert haben wie vor ein paar Jahren, aber als ehemaliger Top-10-Receiver könnte er dennoch einen Mehrwert bieten."

Aiyuk führt die San Francisco 49ers in den Super Bowl Aiyuk hatte einen Vierjahresvertrag in Höhe von bis zu 120 Millionen Dollar in San Francisco unterschrieben, nachdem er das Team in der Saison 2023 mit 1342 Receiving Yards bis in den Super Bowl geführt hatte. In der darauffolgenden Spielzeit zog sich der Receiver einen Kreuzband- und Innenbandriss zu und hat seitdem nicht mehr gespielt. "ESPN" berichtete zuletzt, dass es im vergangenen Juli zu einer "Eskalation kam, als die 49ers die verbleibenden garantierten Zahlungen aus seinem Vertrag für ungültig erklärten, weil er nicht an den Reha-Maßnahmen für den Kreuzband-, Seitenband- und Meniskusriss im rechten Knie teilgenommen hatte". Lions-Cornerback Terrion Arnold festgenommen - lebenslange Haft droht! Darüber hinaus setzte ihn das Team im Dezember auf die "Reserve/Left Team"-Liste, General Manager John Lynch hatte zuvor erklärt, der Receiver habe seinen letzten Spielzug für das Team absolviert. Während ein Transfer für die 49ers vorteilhafter wäre, da sie so eine Gegenleistung für den 28-Jährigen erhalten könnten, wird dieses Szenario durch Aiyuks ständige Schlagzeilen im Zuge seiner Videos in den sozialen Medien immer unwahrscheinlicher. In einem gelöschten Beitrag spottete er beispielsweise über die Franchise: "Wollt ihr wissen, warum sie eigentlich so sauer sind? Sie sind sauer, weil sie dumm sind. Sie sind sauer, weil sie mir in acht Monaten 50 Millionen Dollar gezahlt haben. Und dann meine Garantien für 2027 für ungültig erklärt haben. Und ich werde 2026 bei einem neuen Team spielen. Sie sind sauer auf sich selbst."

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