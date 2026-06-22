NFL-Geschichte: Tennessee Titans binden Starspieler mit Rekord-Deal

NFL NFL: Burrow vergleicht Bengals mit Super-Team Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Jeff Simmons und die Tennesse Titans haben eine Vertragsverlängerung erzielt. Die Konditionen des Vertrags sorgen wohl für NFL-Geschichte.

Die Tenesse Titans und All-Pro Jeff Simmons haben sich auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung geeinigt, die den 28-Jährigen laut NFL-Insider Mike Garafolo zum bestbezahlten Defensive Tackle in der Geschichte der NFL macht.

Der All-Pro Defensive Tackle soll demnach einen Vertrag über drei Jahre im Gesamtwert von 105,8 Millionen US-Dollar unterschrieben haben. Davon seien 100 Millionen Dollar garantiert. Damit bleibt der beste Verteidiger des Teams noch viele Jahre lang dem Team erhalten. Auch interessant: NFL - Stefon Diggs ist Free Agent: "Rückkehr" zu diesem Team?

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NFL: Simmons äußert sich emotional "Tennessee ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden", wurde Simmons in einem Statement. "Vom ersten Tag an hat diese Organisation an mich geglaubt, und ich bin dankbar für die Gelegenheit, mich weiterhin für diese Franchise und die Gemeinschaft einzusetzen. Ich möchte Gott, meiner Familie, meinen Teamkollegen, Frau Amy und der gesamten Titans-Organisation dafür danken, dass sie an mich geglaubt haben. Meine Arbeit ist noch nicht beendet. Ich glaube an diese Mannschaft und diesen Stab, und ich konzentriere mich darauf, diesem Team dabei zu helfen, wieder um Meisterschaften mitzuspielen." Nicht nur die Leistung, auch die Erfolge Simmons sprechen Bände. Er wurde viermal für den Pro Bowl nominiert, war fünfmal Mannschaftskapitän und wurde dazu dreimal als "Community Man of the Year" der Titans ausgezeichnet. Allein 2025 erzielte er mit elf Sacks einen neuen Karrierebestwert. Zudem verbuchte er in dieser Saison 60 Quarterback-Pressures, 67 Tackles, 17 Tackles mit Raumverlust und drei erzwungene Fumbles. Auf seine bisherige NFL-Karriere lassen sich Folgende Zahlen festhalten: In sieben NFL-Spielzeiten hat Simmons 383 Tackles, 42,5 Sacks, 275 Quarterback-Pressures und 65 Tackles mit Raumverlust verbucht. Zudem fing er zwei Touchdowns. Auch interessant: NFL: Gerüchte über weitere Teams in der Liga sorgen für Aufsehen

Das sagt General Manager Mike Borgonzi "Jeffery Simmons ist eine Stütze unseres Vereins und verkörpert, was es bedeutet, ein Titan zu sein. Er ist der beste Defensive Tackle in der National Football League, und mit Spielern wie Jeffery gewinnt man", sagt General Manager Mike Borgonzi. Bei einem solchen Angebot liegt auf der Hand, dass die Titans noch weitere Dinge an ihm Simmons schätzen: „Nicht nur seine Führungsqualitäten auf dem Spielfeld entsprechen genau dem, wofür unser Programm stehen soll, sondern auch abseits des Spielfelds setzt er Maßstäbe für unsere Gemeinschaft." Des Weiteren fügt er hinzu: "Man möchte seine besten Spieler immer behalten, und das haben wir heute geschafft. Wir freuen uns sehr, dass Jeffery langfristig hier in Nashville bleiben wird.“

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