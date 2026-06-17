NFL: Gerüchte über weitere Teams in der Liga sorgen für Aufsehen

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Seit 2002 gibt es 32 Mannschaften in der NFL. Zuletzt wurde zwar immer wieder diskutiert, den Spielplan zu vergrößern, über mehr Teams in der Liga gab es aber kaum Spekulation – bis jetzt. Der Co-Besitzer der Footballliga UFL, Mike Repole, heizt dahingehend jetzt die Gerüchteküche an.

17 oder 18 Saisonspiele? Nur wenige Jahre nachdem die NFL die Anzahl der Saisonspiele 2021 auf 17 erhöhte, wird bereits fleißig darüber diskutiert, wann die Liga um ein weiteres Spiel aufstockt. Dabei handelt es sich wohl nur um eine Frage der Zeit. Was dagegen so gut wie nie ein Thema war, ist die Größe der Liga. Seit 2002 gibt es 32 Mannschaften in der NFL – über eine Aufstockung hat seitdem kaum jemand gesprochen.

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