NFL NFL-Star besucht deutsche Star-Praxis und liefert spannende Einblicke Videoclip • 02:12 Min Link kopieren Teilen

Quarterback Justin Fields ist neu bei den Kansas City Chiefs und schwärmt bereits von seinem neuen Team. Auch die Gründe für seinen Trade erläutert er.

Unlängst haben die Kansas City Chiefs Justin Fields als ihren neuen Backup-Quarterback für Superstar Patrick Mahomes verpflichtet. Nun hat sich Fields in Diensten seines neuen Arbeitgebers geäußert und erklärt, er sei unter anderem zu den Chiefs gekommen, um von Mahomes zu lernen, auch wenn dieser aktuell nach seiner Knieverletzung noch in der Rehabilitation sei. "Ich wollte hierherkommen wegen der Kultur der Chiefs, wegen Pat und um von ihm und Coach [Andy] Reid zu lernen“, sagte Fields: "Einfach wegen des Gewinnens, um ehrlich zu sein." Das explosivste Draft-Talent und seine unglaubliche Geschichte Vor allem vom dreimaligen Super-Bowl-Sieger Mahomes verspricht sich Fields viel. "Wir kannten uns natürlich, aber wir hatten vor meiner Ankunft hier eigentlich keinen Kontakt. Ich freue mich darauf, von ihm zu lernen." Und weiter: "Ich hole mir schon ein bisschen Wissen von ihm und beobachte einfach, wie er in den Besprechungsräumen, auf dem Feld und so weiter vorgeht. Ich freue mich natürlich darauf, mit Coach Reid und all den Jungs in der Offense zusammenzuarbeiten."

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Fields will von Mahomes lernen Fields, seit fünf Jahren in der NFL und zuletzt in Diensten der New York Jets, kam via Trade nach Kansas City. Als Teil des Deals übernimmt die Franchise aus dem Big Apple sieben Millionen von Fields' garantierten zehn Millionen Dollar Gehalt für 2026. Mahomes erholt sich derweil von seiner schweren Verletzung – unter anderem ein Kreuzbandriss – die er sich im vergangenen Dezember zugezogen hat. Selbst wenn der Routinier nicht in Woche eins als Starter auflaufen kann, ist Fields derweil überzeugt, dass er viel von seinem neuen Teamkollegen lernen kann. "Ich habe mich auf den Neuanfang, die Tradition und die Kultur hier gefreut", sagte Fields. "Unabhängig davon, ob ich starte oder Ersatzmann bin, werde ich [jeden Tag] genauso an die Sache herangehen. Mein Ziel ist es, besser zu werden, auf jede erdenkliche Weise. Meine Einstellung ändert sich nicht."