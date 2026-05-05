NFL – Kansas City Chiefs: GM Brett Veach von Patrick Mahomes beeindruckt

NFL NFL: Wild Wild Mahomes! Cowgirl Brittany - Sheriff Patrick Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Head Coach Andy Reid äußerte sich zuletzt zurückhaltend, was ein Comeback von Patrick Mahomes angeht. GM Brett Veach ist da schon deutlich optimistischer.

Andy Reid blieb vorsichtig. Der Head Coach der Kansas City Chiefs kündigte zwar an, dass Quarterback-Superstar Patrick Mahomes bei den am 26. Mai beginnenden OTAs teilnehmen kann. Konkrete Angaben zu den Fortschritten des Spielmachers vermied er aber. Im Dezember hatte sich Mahomes gegen die Los Angeles Chargers eine schwere Knieverletzung zugezogen. In der Reha arbeitet Mahomes an seinem Comeback. Etwas detaillierter ging jetzt General Manager Brett Veach auf die Fortschritte seines Star-Quarterbacks ein.

Kansas City Chiefs: GM findet Patrick Mahomes inspirierend Es sei inspirierend zu sehen, sagte Veach im Interview mit SiriusXM NFL Radio. "Was er jetzt macht, ist außergewöhnlich. Er ist dem Zeitplan deutlich voraus. Die größte Herausforderung wird wahrscheinlich sein, ihn vor sich selbst zu schützen." Denn das Ziel von Mahomes ist ein Comeback in Week 1 der neuen Saison, also im September. Auch wenn die Zeitspanne zwischen Verletzung und Rückkehr gute neun Monate beträgt, ist das bei so schweren Knieverletzungen ein sportliches Unterfangen. Mahomes legt auf dem Weg dorthin ein strammes Tempo an den Tag. So ist er täglich bei den Chiefs auf dem Trainingsgelände. "Und selbst wenn er mal ein paar Tage weg ist, etwa übers Wochenende mit der Familie in Dallas, nimmt er einen unserer Trainer mit", verrät Veach.

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