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Trey McBride gilt als einer der besten Tight Ends der NFL und Schlüsselspieler der Arizona Cardinals - erst 2025 unterschrieb er eine Vertragsverlängerung von vier Jahren. Vergangenen Monat irritierte er allerdings mit einer Aussage, wonach die Franchise keine Fans habe. Jetzt hat er sich dafür entschuldigt.

Irritierende Aussagen von Trey McBride: Im Juni hatte der Tight End im Podcast "Bussin’ with the Boys" gesagt, dass die Arizona Cardinals keine Fans hätten. "Man lebt in Arizona, aber niemand stammt aus Arizona“, sagte der 26-jährige "Cards"-Profi: "Alle sind irgendwie aus einem anderen Bundesstaat zugezogen, also sind sie alle Fans ihrer eigenen Teams." NFL - New England Patriots: Besitzer Robert Kraft verrät Rekord-Angebot für Christian Gonzalez Der Tight End ergänzte: "Jetzt haben wir also dieses Arizona, das einfach da ist, und es gibt keine Arizona-Fans in Arizona. Das ist eine schwierige Situation. Hoffentlich fangen wir an, ein paar Spiele zu gewinnen, und können einige dieser Fans zurückgewinnen." Auslöser für seine Aussagen war der Podcast-Moderator Taylor Lewan - ein ehemaliger Offensive Lineman der Tennessee Titans -, der in Arizona aufgewachsen ist. Dieser hatte gesagt, dass er sich nicht daran erinnern könnte, vor dem Super-Bowl-Auftritt der Cardinals im Jahr 2009 irgendwo in der Stadt Cardinals-Kappen gesehen zu haben, und fügte hinzu, dass die Kappen nach dem Spiel wieder verschwunden seien.

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McBride über Saison: "Werden dafür sorgen, dass die Fans jubeln können" Im Rahmen des Trainingslagers der Cardinals hat sich McBride nun für seine Äußerungen entschuldigt: "Das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Es kam falsch rüber, und natürlich ist die Fangemeinde großartig. Wir haben eine fantastische Fangemeinde." Und weiter: "Arizona war schon immer da, die Fans sind allen Sportteams hier treu, und wir können uns sehr glücklich schätzen, so viele dieser Leute zu haben, und wir werden eine großartige Saison haben. Wir werden Spiele gewinnen, und wir werden dafür sorgen, dass diese Fans etwas haben, worauf sie stolz sein und wofür sie jubeln können." Dabei hofft er, auch in der kommenden Saison wieder eine tragende Rolle in der Offensive der Franchise spielen zu können: "Ich liebe es hier in Arizona, und ich hoffe, dass sie mich auch lieben, aber es ist ein ganz besonderer Ort. Die Fans sind großartig, und ich freue mich darauf, ihnen in diesem Jahr etwas zu bieten, auf das sie stolz sein können."

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Arizona Cardinals haben einen der schwierigsten Spielpläne der Saison Der 26-Jährige gilt als einer der besten Tight Ends der NFL. Er wurde 2022 in der zweiten Runde von den Cardinals gedraftet und erreichte in seinen vergangenen beiden Saisons jeweils über 1100 Receiving Yards - in der abgelaufenen Spielzeit erzielte McBride elf Touchdowns. Im April 2025 unterschrieb er eine Vertragsverlängerung über vier Jahre im Wert von bis zu 76 Millionen US-Dollar. Damit ist er laut "Over The Cap" der Tight End mit dem zweithöchsten durchschnittlichen Jahresgehalt, knapp hinter George Kittle. Ob die Cardinals-Fans in der anstehenden Saison tatsächlich so viel jubeln können, wie McBride angekündigt hat, ist aber fraglich. Die Franchise hat einen der schwierigsten Spielpläne in der neuen Spielzeit - alleine schon wegen der Konkurrenz in der eigenen Division in Form der San Francisco 49ers, der Seattle Seahawks und der Los Angeles Rams. Mit Jacoby Brissett hat das Team einen der schwächsten Starting Quarterbacks der Liga, der weiterhin auf einen besseren Vertrag pocht. Nachdem die Cardinals sich von Kyler Murray getrennt haben, schielt Arizona wohl mit einem Auge bereits auf die starke Quarterback-Klasse im kommenden Draft. Mit Dante Moore und Arch Manning gäbe es gleich zwei Top-Talente, die sich die Cardinals bei einer schlechten Saison schnappen könnten. Auch interessant: San Francisco 49ers: Kyle Shanahan bei Autounfall verletzt - Assistenztrainer übernimmt vorerst seine Aufgaben

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