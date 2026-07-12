NFL: Seattle Seahawks finden neuen Besitzer – Rekordverkauf perfekt

Die Seattle Seahawks haben einen neuen Eigentümer gefunden – und schreiben damit NFL-Geschichte. Eine Investorengruppe um Milliardär Vinod Khosla übernimmt die Franchise für die Rekordsumme von 9,612 Milliarden US-Dollar.

Die Seattle Seahawks stehen vor einem Besitzerwechsel. Wie der Nachlass des verstorbenen Teameigentümers Paul Allen am Samstag bekannt gab, hat sich eine Investorengruppe um den Unternehmer Vinod Khosla auf den Kauf der Franchise geeinigt.

Laut einem Bericht von "ESPN" beläuft sich der Kaufpreis auf 9,612 Milliarden US-Dollar. Damit würde der Verkauf sämtliche bisherigen Rekorde in der NFL deutlich übertreffen und die Seahawks zur teuersten Franchise der Liga-Geschichte machen.

Khosla war bereits in den vergangenen Tagen als einer von zwei Favoriten auf die Übernahme gehandelt worden. Der Venture-Capital-Investor hält derzeit zudem eine Minderheitsbeteiligung an den San Francisco 49ers. Da die 49ers wie die Seahawks in der NFC West spielen, müsste Khosla diesen Anteil im Zuge der Übernahme veräußern.

"Wir fühlen uns geehrt, als nächste Hüter der Seattle Seahawks ausgewählt worden zu sein. Wir freuen uns darauf, das erfolgreiche Vermächtnis fortzuführen, das Paul Allen geschaffen hat, und das Vertrauen der Organisation sowie der Seahawks-Fans auf der ganzen Welt zu verdienen", erklärte Khosla in einem offiziellen Statement.