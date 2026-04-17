NFL: Star-Trio wird Opfer von dreistem Betrüger

Ein ehemaliger College-Spieler soll versucht haben, mit den Identitäten von gleich mehreren NFL-Profis Kredite in Höhe von fast 20 Millionen Dollar erschlichen zu haben.

Michael Penix Jr., David Njoku und Xavier McKinney sind offenbar Opfer von dreisten Betrügereien geworden. Wie "ESPN" mit Bezug auf Informationen des "Guardian" berichtet, wirft die Staatanwaltschaft einem ehemaligen College-Spieler von Alabama vor, Identitätsdiebstahl auf Kosten von drei NFL-Spielern begangen zu haben.

So habe sich Luther Davis in der Zeit zwischen Mai 2023 und Oktober 2024 mit Hilfe von Perücken und gefälschten Dokumenten als drei verschiedene Profis ausgegeben, um Kredite von mehreren Instituten in Höhe von fast 20 Millionen Dollar zu erhalten.