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NFL Draft: Ravens General Manager Eric DeCosta kritisiert mangelndes Talent
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
NFL
NFL-Insider sicher: Diese Stars heben 2026 ab
Videoclip • 04:37 Min
Eric DeCosta, der General Manager der Baltimore Ravens, kritisiert das mangelnde Talent des Draft-Jahrgangs 2026. Bereits in der zweiten Hälfte der 1. Runde würde das Niveau stark sinken, zudem seien zu wenig Spieler überhaupt draftfähig.
Der NFL Draft 2026 verfügt über einige herausragende Talente wie zum Beispiel Quarterback Fernando Mendoza, der als sicherer Nummer-1-Pick gilt. Dafür aber fehlt es dem Draft-Jahrgang möglicherweise an Tiefe. Dies ist jedenfalls die Einschätzung von Eric DeCosta, dem General Manager der Baltimore Ravens.
Baltimore ist in der ersten Runde erstmals an Position 14 an der Reihe. "Wir freuen uns, in diesem Jahr den 14. Pick zu haben. Wir glauben, dass wir damit einen richtig guten Spieler bekommen werden." Danach allerdings würde das Talente-Niveau stark sinken, glaubt der Manager.
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NFL Draft: Insgesamt 257 Picks
"In der ersten Runde gibt es definitiv etwa zur Mitte hin einen Rückgang des Talents", sagte DeCosta. Er fügte hinzu, dass das generelle Talentniveau in diesem Jahr "etwas geringer als im letzten Jahr" sei.
"Wir haben knapp unter 200 Spieler, die wir als für uns draftwürdig eingestuft haben", erklärte er. "Wenn das Board exakt so verlaufen würde, wie wir es gerankt haben, müssten wir über diese Liste hinausgehen, um unseren Draft zu beenden, da es mehr als 250 Picks gibt."
Insgesamt beinhaltet der Draft 257 Picks. Die Ravens sind mit ihrem letzten Pick an Position 250 an der Reihe. Gut möglich also, dass sie einen Spieler picken müssen, der ihrer Einschätzung nach eigentlich nicht das Niveau dafür hat.
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