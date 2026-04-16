NFL NFL-Insider sicher: Diese Stars heben 2026 ab Videoclip • 04:37 Min Link kopieren Teilen

Eric DeCosta, der General Manager der Baltimore Ravens, kritisiert das mangelnde Talent des Draft-Jahrgangs 2026. Bereits in der zweiten Hälfte der 1. Runde würde das Niveau stark sinken, zudem seien zu wenig Spieler überhaupt draftfähig.

Der NFL Draft 2026 verfügt über einige herausragende Talente wie zum Beispiel Quarterback Fernando Mendoza, der als sicherer Nummer-1-Pick gilt. Dafür aber fehlt es dem Draft-Jahrgang möglicherweise an Tiefe. Dies ist jedenfalls die Einschätzung von Eric DeCosta, dem General Manager der Baltimore Ravens. Baltimore ist in der ersten Runde erstmals an Position 14 an der Reihe. "Wir freuen uns, in diesem Jahr den 14. Pick zu haben. Wir glauben, dass wir damit einen richtig guten Spieler bekommen werden." Danach allerdings würde das Talente-Niveau stark sinken, glaubt der Manager.

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