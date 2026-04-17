NFL Draft - Kansas City Chiefs erwarten viele Trades: "Es wird aufregend"

Wie in jedem Jahr wird es auch diesmal in der 1. Runde des NFL Drafts Trades geben. Der General Manager der Kansas City Chiefs erwartet jedoch ein Spektakel.

Grund dafür seien die sehr engen Bewertungen vieler Prospects, vor allem auf den Positionen Tackle, Defensive End und Receiver. Manche Mock Drafts haben bis zu neun Wide Receiver in der ersten Runde.

Der General Manager der Kansas City Chiefs , Brett Veach, rechnet mit einem unvorhersehbaren und spannenden ersten Runde des NFL Drafts 2026.

NFL Draft - Chiefs-GM sicher: "Fans werden viel Spaß haben

"Ich denke, die Fans werden nächsten Donnerstag etwas Besonderes erleben, weil ich glaube, dass die Bewertungen bei einigen dieser Tackles, Defensive Ends und Receivern sehr eng beieinander liegen", sagte Veach.

"Viele der Spieler, die hoch gemockt werden, könnten etwas tiefer rutschen, und viele, die niedriger gemockt werden, könnten höher gehen - weil sie dieses Jahr einfach so nah beieinander sind und es keinen großen Abstand oder starken Abfall gibt."

Weiter erklärte der Chiefs-GM: "Selbst bei den Offensive Linemen gibt es Eigenschaften, die man mag, und Dinge, die alle verbessern müssen. Aber ich denke, die Bewertungen sind so eng, dass es am Ende auf den Scheme-Fit, die Analyse des Trainers, die Vision und den Fit für diese Spieler hinausläuft.“

Veach geht davon aus, dass der Draft-Verlauf viele Trades begünstigen wird. „Ich denke, es wird eine unterhaltsame Nacht, und es wird wahrscheinlich viele Trades geben", so Veach.

"Genau das passiert bei einem Draft wie diesem, wenn man nicht zwei oder drei Franchise-Quarterbacks und einen Will Anderson Jr. oder einen Myles Garrett hat. Das öffnet sich für viel Spaß und Aufregung. Aus Sicht der Fans werden sie nächsten Donnerstag viel Spaß haben."