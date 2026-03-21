NFL stimmt über Verkauf einer Franchise ab - obwohl der Besitzer nicht verkaufen will

NFL NFL: Patrick Mahomes gönnt sich Auszeit! Frau teilt süße Urlaubsfotos Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Die NFL stimmt beim kommenden, jährlichen Treffen der Teambesitzer über einen Verkauf der Las Vegas Raiders ab. Und das, obwohl Besitzer Mark Davis gar nicht verkaufen will.

Die NFL-Besitzer werden bei ihrer Jahrestagung in Phoenix über einen Nachfolgeplan für die Las Vegas Raiders abstimmen. Der Plan gibt Egon Durban von der Kapitalgesellschaft Silver Lake die Option, eine Mehrheitsbeteiligung am Franchise von Langzeit-Eigentümer Mark Davis zu erwerben. Die Abstimmung ist für das Treffen der Teambesitzer angesetzt, das am 29. März in Phoenix beginnt. Die NFL-Finance-Committee hat die Optionsvereinbarung bereits genehmigt. Die Eigentümer müssen nun den potentiellen Wechsel und Durban als neuen kontrollierenden Eigentümer freigeben – wie es die Ligaregeln bei Eigentumsübergängen vorschreiben.

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