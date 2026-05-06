Darts: Max Hopp sorgt für Achtungserfolg - Ricardo Pietreczko mit großen Problemen

Max Hopp hat beim Players Championship 14 ein Top-Ergebnis eingefahren und seine gute Form bestätigt. Die Fragezeichen bei Ricardo Pietreczko werden hingegen immer größer.

Max Hopp hat beim Players Championship 14 für einen Achtungserfolg gesorgt. Der "Maximiser" spielte sich in Hildesheim bis ins Finale.

Dort zog der Deutsche gegen Wessel Nijman mit 1:8 deutlich den Kürzeren. Der Niederländer gewann damit bereits sein fünftes Players-Championship-Turnier in diesem Jahr und bestätigte seine derzeit überragende Form.

Auf dem Weg profitierte Hopp in Runde eins von einer Aufgabe von Christian Kist. Sein erstes "richtiges" Match des Tages gewann der 29-Jährige mit 6:4 gegen Lewis Pride. Es folgten Siege gegen große Namen wie Damon Heta (6:4) und Rob Cross (6:2).

Auch im Viertelfinale (6:3 gegen Joe Hunt) und im Halbfinale (7:3 gegen Tom Bissell) gab sich Hopp keine Blöße.