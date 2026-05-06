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Darts: Max Hopp sorgt für Achtungserfolg - Ricardo Pietreczko mit großen Problemen
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
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Videoclip • 01:19 Min
Max Hopp hat beim Players Championship 14 ein Top-Ergebnis eingefahren und seine gute Form bestätigt. Die Fragezeichen bei Ricardo Pietreczko werden hingegen immer größer.
Max Hopp hat beim Players Championship 14 für einen Achtungserfolg gesorgt. Der "Maximiser" spielte sich in Hildesheim bis ins Finale.
Dort zog der Deutsche gegen Wessel Nijman mit 1:8 deutlich den Kürzeren. Der Niederländer gewann damit bereits sein fünftes Players-Championship-Turnier in diesem Jahr und bestätigte seine derzeit überragende Form.
Auf dem Weg profitierte Hopp in Runde eins von einer Aufgabe von Christian Kist. Sein erstes "richtiges" Match des Tages gewann der 29-Jährige mit 6:4 gegen Lewis Pride. Es folgten Siege gegen große Namen wie Damon Heta (6:4) und Rob Cross (6:2).
Auch im Viertelfinale (6:3 gegen Joe Hunt) und im Halbfinale (7:3 gegen Tom Bissell) gab sich Hopp keine Blöße.
Große Fragezeichen bei Ricardo Pietreczko
Einen deutlich schlechteren Tag erwischte hingegen Ricardo Pietreczko. Der 31-Jährige sucht seit Wochen seine Form und gab in seiner Erstrundenpartie gegen Jeffrey de Zwaan nach zwei Legs auf.
Zu diesem Zeitpunkt lag sein Average bei unter 60 Punkten. Zudem hatte "Pickachu" laut Fabian Dippold, der für PDC.TV als deutscher Kommentator tätig ist, wohl erneut mit Dartitis-Problemen zu kämpfen.
Die Ergebnisse der deutschen Starter beim PC14 im Überblick:
Max Hopp (Finale: 1:8 vs. Wessel Nijman)
Lukas Wenig (Achtelfinale: 1:6 vs. Tom Bissell)
Martin Schindler (Top 32: 5:6 vs. Lukas Wenig)
Marvin Kraft (Top 64: 5:6 vs. Danny Noppert)
Leon Weber (Top 64: 4:6 vs. Richard Veenstra)
Pascal Rupprecht (Top 64: 2:6 vs. Keane Berry)
Arno Merk (Top 64: 5:6 vs. Maik Kuivenhoven)
Gabriel Clemens (Top 64: 5:6 vs. Joe Hunt)
Florian Preis (Top 128: 2:6 vs. Raymond van Barneveld)
Daniel Klose (Top 128: 2:6 vs. Wessel Nijman)
Maximilian Czerwinski (Top 128: 5:6 vs. Steve Lennon)
Kai Gotthardt (Top 128: 5:6 vs. Joe Cullen)
Yorick Hofkens (Top 128: 5:6 vs. Marvin Kraft)
Dominik Grüllich (Top 128: 5:6 vs. Lukas Wenig)
Matthias Ehlers (Top 128: 3:6 vs. Ritchie Edhouse)
Niko Springer (Top 128: 0:6 vs. Connor Scutt)
Ricardo Pietreczko(Top 128: Aufgabe vs. Jeffrey de Zwaan)