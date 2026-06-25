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NFL: Taylor Swift und Travis Kelce heiraten wohl in legendärer Sportarena - Events über drei Tage
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:27 Min
Die anstehende Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce findet wohl in in der wohl legendärsten Sportarena der Welt statt. Die Feierlichkeiten dauern offenbar mehrere Tage.
Dass die Hochzeit von Popstar Taylor Swift und Chiefs-Tight-End Travis Kelce kurz bevorsteht, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass das Paar in New York den Bund der Ehe eingeht.
Und das nicht irgendwo, sondern im legendären Madison Square Garden. Laut "New York Times" hat Swift die Sportarena von 2. bis zum 4. Juli gemietet.
Dem Bericht zufolge ist für den 2. Juli eine Veranstaltung mit 100 Menschen geplant, einen Tag später werden rund 1.000 Gäste erwartet.
Die "Times" berichtet zudem, dass bei der Stadt New York ein Antrag gestellt wurde, die Straßen rund um den Madison Square Garden vom 2. Juli bis zum 4. Juli mittags zu sperren.
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Chiefs-Spieler wohl vor Ort
Zudem haben wohl gleich mehrere Spieler der Kansas City Chiefs für den 3. Juli Hotelzimmer im Hotel "Marriott Marquis" am Times Square gebucht.
Dazu kommt: Polizeibeamte, die für die in New York ansässige Verkehrsgesellschaft Amtrak zuständig sind, sollen darauf hingewiesen worden sein, dass am entsprechenden Wochenende mit der Hochzeit des Paares zu rechnen sei.
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