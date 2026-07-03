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NFL: Taylor Swift und Travis Kelce spenden vor Hochzeit wohl 26 Millionen Dollar an wohltätige Organisationen
Aktualisiert:von ran.de
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Die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce findet in der wohl legendärsten Sportarena der Welt statt. Die Feierlichkeiten starteten am 2. Juli und ziehen sich über mehrere Tage. Im Vorfeld haben die beiden Stars wohl mehrere großzügige Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen getätigt.
Die Hochzeit von Popstar Taylor Swift und Chiefs-Tight-End Travis Kelce ist in vollem Gange.
Und das nicht irgendwo, sondern im legendären Madison Square Garden. Dafür riegelten die beiden Teile von Manhattan ab. Dabei sollen laut "Bild" sogar Anti-Terroreinheiten und Spürhunde im Einsatz sein.
Jetzt berichtete "Variety", dass Swift und Kelce diese Woche 26 Millionen Dollar an "mindestens 20 Wohltätigkeitsorganisationen" gespendet hatten.
Demnach umfasse die Liste der Wohltätigkeitsorganisationen neun Tafeln, sieben Bildungsprogramme, drei Kinderkrankenhäuser und eine Tierschutzorganisation.
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Hochzeit von Swift und Kelce mit knapp 1000 Gästen?
Zuvor hatte die "Times" bereits berichtet, dass bei der Stadt New York ein Antrag gestellt wurde, die Straßen rund um den Madison Square Garden vom 2. Juli bis zum 4. Juli mittags zu sperren.
Dem Bericht zufolge war für den 2. Juli eine Veranstaltung mit 100 Menschen geplant, am 3. Juli werden rund 1.000 Gäste erwartet.
Ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden bestätigte gegenüber der "Associated Press", dass die Hochzeit am Freitagabend stattfinden wird.
Vorbereitungen sind bereits gestartet
New Yorks Polizeibeauftragte Jessica Tisch bestätigte, "dass ein detaillierter Plan" besteht, sie aber nicht ins Detail gehen werde.
"ESPN" berichtet jetzt davon, dass während der Woche mehrere LKWs in Manhattan vorgefahren sind und etliche Vorbereitungen getroffen haben.
Unter anderem soll bereits ein riesiger Teppich ausgerollt und dann wieder weggepackt worden sein.
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NFL-Spieler wohl vor Ort
Zudem haben wohl gleich mehrere bekannte NFL-Gesichter für den 3. Juli Hotelzimmer im Hotel "Marriott Marquis" am Times Square gebucht.
So sollen unter anderem Andy Reid, Kelces Cheftrainer bei den Kansas City Chiefs, oder George Kittle, Tight End bei den San Francisco 49ers, laut "ESPN" zu den Gästen gehören. Auch die Sängerin Suki Waterhouse und der Komiker Graham Norton sollen demnach anwesend sein.
Die gesamte Startformation der New York Knicks, NBA-Meister von 2026, hat laut "Page Six" ebenfalls eine Einladung erhalten.
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