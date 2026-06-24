Brandon Aiyuk wird die San Francisco 49ers aller Voraussicht nach verlassen. George Kittle sorgt jetzt bereits mit einer kryptischen Warnung für Aufsehen.

George Kittle hat eine kryptische Warnung an das potenzielle neue Team seines Noch-Teamkollegen Brandon Aiyuk geschickt, der die San Francisco 49ers wohl verlassen wird.

"Das letzte Mal, dass ich Aiyuk gesehen habe, war ungefähr in Woche 6, 7 oder 8. Ich weiß es nicht mehr genau", sagte Kittle im "Pardon My Take“-Podcast. "Ich hatte es mir früher zur Gewohnheit gemacht, morgens vor den Meetings rauszugehen und ihn beim Training zu beobachten, weil er immer früh da war – und ich habe gesehen, wie er über 35 km/h gelaufen ist und dann abrupt gestoppt hat", führte er aus.

Da dies jetzt aber schon viele Monate her ist, ist sich der Tight End nicht sicher, in welcher Verfassung Aiyuk heute ist. "Also, er hat's noch drauf, oder zumindest war das vor einem Jahr, acht Monaten, also weiß ich es nicht genau. Aber viel Spaß damit, denke ich. Viel Spaß mit allem, was dazugehört", erklärte er kryptisch.

Aiyuk stand das letzte Mal in Woche 7 der 2024er Saison auf dem Feld, dort verletzte er sich schwer am Knie und absolvierte seither kein einziges Spiel. Auch vor seiner Verletzung hatte Aiyuk nach vielen starken Jahren bereits enttäuscht und in der gesamten Saison 2024 keinen einzigen Touchdown gefangen, bei 58,5 Yards im Schnitt.