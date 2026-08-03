NFL NFL: Bijan Robinson überrascht mit neuem Skill Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Myles Garrett konnte erneut nicht trainieren. Bei den Los Angeles Rams sorgt das aber noch nicht für Unruhe.

Müssen sich die Los Angeles Rams Sorgen machen? Superstar Myles Garrett hat bereits den dritten Trainingstag in Folge verpasst. Beschwerden im unteren Körperbereich halten den Defensive End von den Einheiten ab. Head Coach Sean McVay kündigte an, dass Garrett auch am Montag wohl nicht trainieren wird. Alarm schlägt er aber keinen.

"Er wurde untersucht und alles ist in Ordnung. Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wir gehen die Sache einfach vorsichtig an", sagte McVay. "Er hat schon sehr viel Football gespielt. Natürlich wollen wir besser werden, aber wir müssen auch herausfinden, wie wir am besten mit ihm arbeiten." Jadeveon Clowney kehrt zu seinem Ex-Team zurück Es gehe darum, Garrett "so frisch wie möglich zu halten und gleichzeitig die notwendige Belastung aufzubauen, damit er sich optimal fühlt", so McVay. Ähnlich lief es auch bei den Cleveland Browns. Sein Ex-Team hatte für ihn ein individuell angepasstes Trainingsprogramm mit eingeplanten Pausentagen zur Belastungssteuerung entwickelt. Das zahlte sich aus, denn in den vergangenen sechs Jahren verpasste er nur vier Spiele, in den beiden letzten Spielzeiten gar keines.

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