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NFL: Los Angeles Rams: Wieder kein Training - Sorgen um Myles Garrett?
Veröffentlicht:von ran.de
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Myles Garrett konnte erneut nicht trainieren. Bei den Los Angeles Rams sorgt das aber noch nicht für Unruhe.
Müssen sich die Los Angeles Rams Sorgen machen?
Superstar Myles Garrett hat bereits den dritten Trainingstag in Folge verpasst. Beschwerden im unteren Körperbereich halten den Defensive End von den Einheiten ab.
Head Coach Sean McVay kündigte an, dass Garrett auch am Montag wohl nicht trainieren wird. Alarm schlägt er aber keinen.
"Er wurde untersucht und alles ist in Ordnung. Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wir gehen die Sache einfach vorsichtig an", sagte McVay. "Er hat schon sehr viel Football gespielt. Natürlich wollen wir besser werden, aber wir müssen auch herausfinden, wie wir am besten mit ihm arbeiten."
Es gehe darum, Garrett "so frisch wie möglich zu halten und gleichzeitig die notwendige Belastung aufzubauen, damit er sich optimal fühlt", so McVay.
Ähnlich lief es auch bei den Cleveland Browns. Sein Ex-Team hatte für ihn ein individuell angepasstes Trainingsprogramm mit eingeplanten Pausentagen zur Belastungssteuerung entwickelt. Das zahlte sich aus, denn in den vergangenen sechs Jahren verpasste er nur vier Spiele, in den beiden letzten Spielzeiten gar keines.
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Myles Garrett "macht einen hervorragenden Eindruck"
"Er macht einen hervorragenden Eindruck, hatte aber ein paar leichte Beschwerden", so McVay. Deshalb habe man entschieden, lieber auf Nummer sicher zu gehen. "Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ich gehe davon aus, dass er im nächsten Trainingsblock wieder einsatzbereit ist."
Nicht nur das: "Wenn wir in Australien spielen, soll er bereit sein und sein gewohntes Niveau abrufen."
Zum Start der neuen Saison spielen die Rams am 11. September in Melbourne gegen die San Francisco 49ers.
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