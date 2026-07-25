American Football
NFL: Las Vegas Raiders trauern um Ex-Profi Devey - Spendensammlung für Familie
Veröffentlicht:von ran.de
Die Las Vegas Raiders trauern um Jordan Devey. Hinter dem frühen Tod des einstigen O-Liners steckt eine Tragödie, die möglicherweise auf seine NFL-Zeit zurückgeht. Für die Familie werden Spenden gesammelt.
Mitten in der heißen Vorbereitung auf die neue NFL-Saison verbreiten die Las Vegas Raiders eine traurige Nachricht. Ihr ehemaliger O-Liner Jordan Devey ist tot. Der vierfache Vater wurde nur 38 Jahre alt.
Devey kam 2013 ungedraftet in die NFL, absolvierte bis 2020 insgesamt 44 Spiele für die New England Patriots, die San Francisco 49ers, die Kansas City Chiefs, die Raiders und die Buffalo Bills. Mit den Patriots gewann er den Super Bowl XLIX.
Die Raiders schreiben, Devey werde nicht nur für seine Leistungen auf dem Feld in Erinnerung bleiben, sondern auch für die entstandenen Beziehungen und seinen Einfluss auf die Leben anderer. Witwe Linsey erinnert auf Instagram daran, dass beide gerade vor ihrem 15. Hochzeitstag gestanden hätten. Zu einem Bild von ihm im Krankenbett und an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, schreibt sie über ihre gemeinsamen Kinder, "die deine Augen, deine Sommersprossen und dein Mitgefühl haben".
Er sei "unser Held" gewesen, "und unsere Herzen schmerzen, weil du nicht mehr bei uns bist. Wir lieben dich. Wir vermissen dich." Deveys letzte Worte an sie seien gewesen: "Wir sprechen uns bald."
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Ex-NFL-Profi stirbt mit 38 Jahren: "Wirst für immer in Erinnerung bleiben"
Auf der Spenden-Homepage "gofundme" werden Gelder zur "Unterstützung der Devey-Familie während der Tragödie" gesammelt. Ziel sind 200.000 US-Dollar. Demnach hat sich Devey selbst das Leben genommen und "seine Familie in einer unglaublich schweren und herzzerreißenden Zeit zurückgelassen".
Devey war zuletzt als ehrenamtlicher Trainer an der Eagle High School tätig, auch die Mannschaften seiner eigenen Kinder trainierte er. Zudem war er ein wichtiges Mitglied der Kirchengemeinde in Eagle nahe der Stadt Boise.
Die Eagle Stallions, bei denen er als Offensive Coordinator fungierte, schrieben auf Instagram: "Es gibt Menschen, die ein Vermächtnis hinterlassen, das weit über Siege und Niederlagen hinausreicht. Jordan Devey war einer dieser Menschen." Und mit einem Gruß in Richtung Himmel: "Jordan, danke für alles, was du für Eagle und den Jugendsport getan hast. Du wirst schmerzlich vermisst, für immer in Erinnerung bleiben und niemals vergessen werden. Ruhe in Frieden, Coach."
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Devey-Tod mit 38 Jahren: Eltern machen sich Gedanken wegen CTE
Laut einem Bericht von "Fox13now" befürchten seine Eltern, dass seine 2021 beendete Karriere Spuren hinterlassen hat. "Wir glauben, dass er möglicherweise an CTE litt", wird seine Mutter Leslie zitiert. Die unter ehemaligen Footballern verbreitete Gehirn-Erkrankung kann durch leichte Schläge oder Stöße gegen den Kopf ausgelöst werden. Bei Kontaktsportarten sind Schädel-Hirn-Traumata oder Gehirnerschütterungen nicht selten.
Seine Mutter hat den Eindruck, dass Devey einen Kampf zu kämpfen hatte, den niemand seiner Liebsten wahrnahm. Am Dienstagmorgen habe er offenbar keinen anderen Ausweg mehr gesehen. "Man hält sich für stark, bis so etwas passiert … und es einen in die Knie zwingt", gibt Vater Kerry zu bedenken.
Er gesteht auch, dass sie nun vieles hinterfragen würden: "Da kommen einem die 'Was-wäre-wenn'-Gedanken. Was wäre, wenn wir etwas anders gemacht hätten? Was wäre, wenn wir die Anzeichen hätten erkennen können?"
Die Fragezeichen, welche Rolle seine Football-Karriere spielte, werden aber bleiben. Denn: "Aufgrund der Umstände seines Todes … werden wir das nicht untersuchen und keine eindeutige Antwort darauf erhalten können."
HINWEIS: Kostenlose und anonyme Hilfe bei psychischen Problemen erhalten Sie rund um die Uhr bei der TelefonSeelsorge unter den Nummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 sowie 116 123
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