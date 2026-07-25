NFL: Las Vegas Raiders trauern um Ex-Profi Devey - Spendensammlung für Familie

Tod mit nur 38 Jahren: Jordan Devey spielte in der NFL unter anderem für die Kansas City Chiefs und die New England Patriots Bild: imago

Die Las Vegas Raiders trauern um Jordan Devey. Hinter dem frühen Tod des einstigen O-Liners steckt eine Tragödie, die möglicherweise auf seine NFL-Zeit zurückgeht. Für die Familie werden Spenden gesammelt.

Mitten in der heißen Vorbereitung auf die neue NFL-Saison verbreiten die Las Vegas Raiders eine traurige Nachricht. Ihr ehemaliger O-Liner Jordan Devey ist tot. Der vierfache Vater wurde nur 38 Jahre alt. Devey kam 2013 ungedraftet in die NFL, absolvierte bis 2020 insgesamt 44 Spiele für die New England Patriots, die San Francisco 49ers, die Kansas City Chiefs, die Raiders und die Buffalo Bills. Mit den Patriots gewann er den Super Bowl XLIX. Tony Romo wegen Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen Die Raiders schreiben, Devey werde nicht nur für seine Leistungen auf dem Feld in Erinnerung bleiben, sondern auch für die entstandenen Beziehungen und seinen Einfluss auf die Leben anderer. Witwe Linsey erinnert auf Instagram daran, dass beide gerade vor ihrem 15. Hochzeitstag gestanden hätten. Zu einem Bild von ihm im Krankenbett und an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, schreibt sie über ihre gemeinsamen Kinder, "die deine Augen, deine Sommersprossen und dein Mitgefühl haben". Er sei "unser Held" gewesen, "und unsere Herzen schmerzen, weil du nicht mehr bei uns bist. Wir lieben dich. Wir vermissen dich." Deveys letzte Worte an sie seien gewesen: "Wir sprechen uns bald."

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Ex-NFL-Profi stirbt mit 38 Jahren: "Wirst für immer in Erinnerung bleiben" Auf der Spenden-Homepage "gofundme" werden Gelder zur "Unterstützung der Devey-Familie während der Tragödie" gesammelt. Ziel sind 200.000 US-Dollar. Demnach hat sich Devey selbst das Leben genommen und "seine Familie in einer unglaublich schweren und herzzerreißenden Zeit zurückgelassen". Devey war zuletzt als ehrenamtlicher Trainer an der Eagle High School tätig, auch die Mannschaften seiner eigenen Kinder trainierte er. Zudem war er ein wichtiges Mitglied der Kirchengemeinde in Eagle nahe der Stadt Boise. Die Eagle Stallions, bei denen er als Offensive Coordinator fungierte, schrieben auf Instagram: "Es gibt Menschen, die ein Vermächtnis hinterlassen, das weit über Siege und Niederlagen hinausreicht. Jordan Devey war einer dieser Menschen." Und mit einem Gruß in Richtung Himmel: "Jordan, danke für alles, was du für Eagle und den Jugendsport getan hast. Du wirst schmerzlich vermisst, für immer in Erinnerung bleiben und niemals vergessen werden. Ruhe in Frieden, Coach."

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