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WM 2026: Patrick Mahomes verfolgt Messi-Gala in seinem Wohnzimmer
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: Patrick Mahomes kassiert ab - Chiefs-Fans äußern Zweifel
Videoclip • 02:00 Min
Patrick Mahomes zu Gast im eigenen Stadion: Der Chiefs-Star verfolgt im Arrowhead Stadium die historische Messi-Gala für Argentinien live vor Ort – und war dabei selbst Teil der Show.
Wenn ein Weltstar einen anderen Weltstar bestaunt: NFL-Superstar Patrick Mahomes war beim ersten Auftritt bei der diesjährigen WM von Lionel Messi live dabei und bekam eine historische Vorstellung geboten.
Beim Auftaktspiel Argentiniens gegen Algerien stand Messi einmal mehr im Mittelpunkt. Der 38-Jährige traf gleich dreimal und stellte damit den WM-Torrekord von Miroslav Klose ein. Auch wenn Algeriens Keeper Luca Zidane bei zwei Treffern nicht glücklich aussah, schmälert das die Leistung des Argentiniers nicht.
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Patrick Mahomes beobachtet Messi-Gala
Dabei hatte er einen besonderer Beobachter auf den Rängen: Patrick Mahomes. Der Quarterback der Kansas City Chiefs verfolgte die Partie im Arrowhead Stadium, seiner eigentlichen Heimstätte.
Mahomes war dabei nicht nur Zuschauer. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Brittany trug der dreimalige Super-Bowl-Champion vor dem Anpfiff den Spielball ins Stadion.
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Patrick Mahomes arbeitet an seinem Comeback
Der Quarterback arbeitet derweil weiter an seinem Comeback. Im vergangenen Dezember hatte sich Mahomes einen Kreuzband- und Außenbandriss im linken Knie zugezogen. Ende Mai kehrte er jedoch erstmals wieder auf den Trainingsplatz zurück und absolvierte Einheiten mit einer Schiene und Kompressionsbandage am verletzten Bein.
Ob er zum Saisonauftakt gegen die Denver Broncos wieder einsatzbereit sein wird, ließ der Chiefs-Star zuletzt offen. Bis dahin bleibt Zeit, um als Fußballfan WM-Geschichte aus nächster Nähe mitzuerleben.
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