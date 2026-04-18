Die Miteigentümer des FC Chelsea stehen offenbar vor einem Milliarden-Deal zum Erwerb eines weiteren Teams.

Absolute Rekord-Summe: Die San Diego Padres aus der Major League Baseball (MLB) stehen kurz vor dem Verkauf und sollen für mehrere Milliarden den Besitzer wechseln. Laut Medienberichten wollen José Feliciano, Miteigentümer des Premier-League-Klubs FC Chelsea, und seine Frau Kwanza Jones 3,9 Milliarden Dollar für die Übernahme der Franchise zahlen.

Nach dem Tod des ehemaligen Besitzer Besitzers Peter Seidler im gab es wohl ein wildes Wettbieten um die San Diego Padres. Der Puerto Ricaner Feliciano und Jones sollen die Gebote von Tom Gores, Besitzer der Detroit Pistons (NBA), Joe Lacob, Besitzer der Golden State Warriors (NBA), sowie Dan Friedkin, Besitzer des Premier-League-Klubs FC Everton, überboten haben.

Zuerst hatte das Wall Street Journal von dem Rekord-Verkaufspreis berichtet. Dieser würde die bisherige Höchstsumme klar übertreffen, 2020 hatte Steve Cohen die New York Mets für 2,4 Milliarden erworben. Der Verkauf dürfte Anfang der kommenden Woche über die Bühne gehen, 75 Prozent der MLB-Eigentümer müssen zustimmen.

Die Padres waren im November von Angehörigen des verstorbenen Besitzers Peter Seidler zum Verkauf angeboten worden. Der Klub aus Kalifornien hat noch nie die World Series gewonnen und belegt gegenwärtig den zweiten Platz in der National League West hinter den Los Angeles Dodgers.

Auch interessant: FC Barcelona und Hansi Flick: Darum stockt die Vertragsverlängerung